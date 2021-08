Aguirre enfrenta en Monterrey un problema similar al que vivió en el 'Atleti'

Javier Aguirre (c) entrenador de Rayados de Monterrey. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Monterrey (México), 26 ago (EFE).- Javier Aguirre, entrenador del Monterrey mexicano, afirmó este jueves que en su actual equipo vive un problema similar al que pasó cuando dirigió al Atlético de Madrid y enfrentó bajas de seleccionados nacionales.

"Este momento de tener que prestar a varios jugadores a las selecciones nacionales lo tuve en el Atlético de Madrid, llegué a tener nueve o se me juntaron ocho bajas como aquí. Es un buen momento para ver gente joven y para buscar alternativas de juego", explicó en rueda de prensa.

El técnico mexicano comandó al 'Atleti' entre 2006 y 2009, tiempo en el que clasificó a los colchoneros a una Liga de Campeones y los llevó a ser un equipo protagonista en el balompié español.

En los rojiblancos, Aguirre entrenó a jugadores importantes en sus selecciones como el español Fernando Torres y el argentino Maxi Rodríguez.

Ahora en Monterrey, el oriundo de Ciudad de México está al mando jugadores de México como César Montes y Carlos Rodríguez, además de extranjeros que participan con sus equipos nacionales como el costarricense Joel Campbell.

"En estos casos, con tantas bajas, debes apelar al orgullo del jugador, al buen criterio, buen descanso, a que coma bien. Sabíamos desde antes esta situación, pero cuando te topas con la realidad te das cuenta que acabas los partidos fatigados porque somos muy intensos", agregó el antiguo estratega del Osasuna español.

Además de las ausencias de seleccionados nacionales, el equipo de Aguirre ha sufrido cinco expulsiones en las seis jornadas del torneo Apertura 2021 y lesiones.

Para su visita de este viernes al Tijuana en la séptima jornada del torneo, Aguirre tiene en duda al delantero Rogelio Funes Mori, el extremo colombiano Duván Vergara y a Campbell, quienes padecen dolencias.

"El tema no nos da tregua, pero es divertido, un reto para el cuerpo técnico porque tiene que mostrar un once bueno cada partido. Es un bonito reto para el Monterrey, nos hace más fuertes y seguro lo valoraremos al final del torneo", expresó Aguirre.

En el partido ante el Tijuana, el técnico mexicano recurrirá a seis futbolistas de la filial de segunda división del Monterrey que espera le ayuden a mantener a su equipo entre los cinco mejores clasificados.