1-1 (3-2). Poco fútbol y Estrellas MLS ganan en penaltis a las Estrellas LMX

Los MLS All-Stars reaccionan tras ganar la tanda de penaltis en el juego de la MLS entre All-Stars y Liga MX en el Banc of California stadium en Los Angeles, California. EFE/ARMANDO ARORIZO

Los Angeles (EE.UU.), 25 ago (EFE).- La primer edición del Partido de las Estrellas de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y de la Liga MX de México dejó al equipo anfitrión con el triunfo por 3-2 en la serie de penaltis después que el tiempo reglamentario había concluido con empatado a 1-1.

La Estrellas de la MLS con goles del croata Damir Freilach, el húngaro Dániel Salloi y el mexicano estadounidense Ricardo Pepi fueron los que dieron el triunfo después que el colombiano Eduard Atuesta y el portugués Nani fallaron sus respectivos tiros.

Mientras que por las Estrellas de México marcaron Rubens Sambueza y Luis Romo y fallaron Rogelio Funes Mori, Erik Lira y Salvador Reyes.

Aunque se podía muy bien haber denominado Estrellas de Latinoamérica contra la Estrellas de la Liga MX después que el entrenador del equipo de las Estrellas de la MLS, Bob Bradley, colocó en el 11 titular, a 10 jugadores extranjeros, incluidos nueve latinoamericanos.

Tan solo el defensa central Walker Zimmerman era el único jugador estadounidense que saltaba al terreno de juego del Banc of California.

Ante este panorama, como era de esperar el equipo de México hizo el mejor fútbol, aunque la oportunidad más clara de gol la tuvieron las Estrellas de la MLS por mediación del delantero uruguayo Diego Rossi, que se quedó solo ante Guillermo Ochoa, que salió muy bien para cubrir y al final la defensa evitó que el balón llegase a la red.

Luego el juego tuvo que ser parado durante varios minutos por el árbitro estadounidense Armando Villarreal al escucharse una vez más el grito homofóbico de los aficionados que dedicaron a alguno de los porteros.

En la reanudación llegó el mejor fútbol por parte del equipo de las Estrellas de la MLS, dirigidas por el entrenador del Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso, y también el primer gol del partido que marco el delantero de la maquina cementera "Cabecita" Rodríguez.

El jugador estrella del Cruz Azul bajo bien el balón con el pecho un pase largo que recibió del defensa Jorge Sánchez, recortó a su derecha y sacó un tiro cruzado para inaugurar el marcador cuando se cumplía el minuto 20.

Aunque ambos equipos tuvieron algunas oportunidades de haber conseguido el gol, el marcador ya no se movió y se llegó al descanso con la ventaja de las Estrellas de la Liga MX, que habían mostrado mejor coordinación y toque de balón en el centro del campo.

Pero en la segunda parte como se esperaba llegaron los cambios hasta 32 y el poco fútbol que se había visto en la primera parte ya no existió en la segunda, aunque si destacó el gran gol que consiguió el defensa colombino Jesús David Murillo, que milita en el equipo local de LAFC.

Murillo aprovechó un gran tiro de esquina que realizó su compatriota y compañero de equipo, Eduard Atiesta, para al minuto 52, superó por alto al defensa Luis Romo y consiguió el gol del empate a 1.

Eso fue todo lo que dio ya de si el partido con más cambios por ambos entrenadores, completaron los 11 y dieron salida a todos los jugadores seleccionados para que la fiesta fuese completa, aunque el espectáculo futbolístico dejó de existe desde el mismo comienzo del partido.

Ficha técnica:

1 - Estrellas MLS: Pedro Gallese (m.30, Andre Blake, m.61, Matt Turner); Alex Roldán (m.46, J.Araujo), Yeimar Gómez (m.30, J.Murillo. m.61, J.Sands), Walker Zimmerman (m.46, M.Robinson), Nouhou Tolo (m.30, K.Warner, m.71, Bello); Joao Paulo (m.46, Eduard Atuesta), Cristian Roldán (m.46, Kreilach), Lucas Zelarayán (m.30, Rodolfo Pizarro, m.46, S.Lletget); Diego Rossi (m.46, D.Sallói), Gustavo Bou (m.46, R.Pepi) y Raúl Ruidíaz (m.30, C.Cowell,. m.76, Nani).

Entrenador; Bob Bradley

1 - Estrellas LMX: Guillermo Ochoa (m.28, Alfredo Talavera, m.91, N.Guzmán); Kevin Álvarez (m.46, S.Reyes), Matheus Doria (m.46, Tesillo), César Montes (m.46, P.Aguilar), Jorge Sánchez (m.46, J.Escobar); Pedro Aquino (m.46, Salas, m.79, E.Lira), Diego Valdés (m.46, L.Romo), Ángel Mena (m.28, Orbelín Pineda, m.46, Canelo); Fernando Gorriarán (m.46, A.Vega, m.80, V.Guzmán), Nico Ibáñez (m.28, S. Giménez, m.46 Rogelio Funes Mori) y Jonathan Rodríguez (m.46, R.Sambueza).

Entrenador: Juan Reynoso

Goles: 0-1, m.20: Jonathan Rodríguez. 1-1, m.53: Jesús David Murillo.

Penaltis:

MLS. Marcaron Damir Freilach, Dániel Salloi y Ricardo Pepi. Fallaron Eduard Atuesta y Nani.

LMX: Marcaron Rubens Sambueza y Luis Romo y fallaron Rogelio Funes Mori, Erik Lira y Salvador Reyes.

Árbitro: El estadounidense Armando Villarreal amonestó a Araujo y Atuesta de Estados Unidos y a Romo de México.

Incidencias: Primer partido de exhibición disputado entre las Estrellas de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos y de las Estrellas de la Liga MX de México que se disputó en el Banc of California, de Los Angeles, ante más de 22.000 espectadores.