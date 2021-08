Valeria Mazza, enamoradísima de Alejandro Gravier, desvela su secreto de belleza

20-05-2021 Valeria Mazza y Alejandro Gravier EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Valeria Mazza continúa siendo, a sus 49 años, una de las mujeres más bellas del mundo y, a pesar del paso de los años, mantiene esa frescura única y la misma sonrisa que la hizo saltar al estrellato como una de las top models más cotizadas de la década de los 90. Felizmente casada con Alejandro Gravier desde 1998, la argentina está viviendo uno de los veranos más magicos de su vida en Marbella, donde se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles del glamour y la elegancia que desprende la localidad malagueña durante la época estival.



"Abonada" a los conciertos del Festival Starlite Catalana Occidente - como ella misma ha asegurado entre risas ya que intenta no perderse ninguno - Valeria apura los últimos días en Marbella antes de poner el broche de oro a unas vacaciones "maravillosas" que están llegando a su fin.



Con numerosos retos profesionales para los próximos meses, la modelo adelanta que, entre sus proyectos, está "con un tema de tele para hacer en Latinoamérica" del que, por el momento, prefiere no desvelar más detalles.



Lo que sí nos ha contado, con la mejor de sus sonrisas, es su secreto para estar más espectacular que nunca y desprender un brillo especial en cada una de sus apariciones. Y es que, además de practicar "bastante deporte", Valeria no duda en confesar que la clave de su belleza no es otra que su marido, Alejandro Gravier, como desvela dándole un beso romántico en el siguiente vídeo. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!