25-08-2021 UE.- Guindos confía en que el BCE revisará al alza sus previsiones de crecimiento . El Banco Central Europeo (BCE) podría revisar al alza sus previsiones de crecimiento para la zona en la actualización del cuadro macroeconómico que llevará a cabo la institución el próximo mes de septiembre, según ha indicado el vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos.



El Banco Central Europeo (BCE) podría revisar al alza sus previsiones de crecimiento para la zona en la actualización del cuadro macroeconómico que llevará a cabo la institución el próximo mes de septiembre, según ha indicado el vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos.



"Todos los indicadores adelantados del tercer y cuarto trimestre son positivos", ha señalado Guindos durante su intervención en un acto organizado por el 'Diario de Navarra', donde ha expresado su confianza en que el BCE revisará al alza en septiembre sus pronósticos de crecimiento.



"El BCE sacará en septiembre sus nuevas previsiones. Últimamente hemos mejorado nuestras proyecciones y puede que volvamos a hacerlo", ha apuntado Guindos, quien anticipa que el crecimiento del PIB de la eurozona podría situarse este año en torno al 4,5%.



Por otro lado, el vicepresidente del BCE ha reiterado que la reciente escalada de la inflación responde principalmente a efectos de base, subrayando que "toda comparación con 2020 es distorsionada".



De este modo, Guindos anticipa que la inflación continuará acelerándose en Europa y a final de año podría situarse alrededor del 3%, aunque confía en que desde el próximo año, a medida que desaparezcan los efectos de base, puede haber una desaceleración importante.



Sin embargo, el economista español ha advertido de que "es clave que no haya efectos de segunda ronda e indexación", que podrían extender en el tiempo el efecto de las subidas de precios.



En cualquier caso, Guindos ha subrayado que, a pesar del cambio en la definición de estabilidad de precios del BCE, la institución no propone aplicar una estrategia de compensación de las desviaciones de la inflación, como sí ha anunciado la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).



"Puede estar algún tiempo (la inflación) por encima del 2%, pero no para compensar que haya estado por debajo. No se trata de una inflación media como en el caso de la Fed", ha explicado Guindos.