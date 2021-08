¿Tomará Gloria Camila medidas legales contra Rocío Carrasco si hace públicos los diarios de su madre?

23-07-2021 Gloria Camila EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Complicados momentos para la familia de Rocío Jurado, que espera expectante la reaparición de Rocío Carrasco este miércoles en 'Sálvame', ya que todo apunta a que podría hacer públicos los diarios íntimos de su madre, cuya existencia se desconocía hasta ahora.



Y es que, dispuesta a revelar por qué rompió toda relación tanto con la familia Mohedano como con José Ortega Cano, muchos dan por hecho que la hija de 'La más grande' desvelará el contenido de una especie de diario en el que Rocío Jurado dejó escritas muchas vivencias y reflexiones, que presuntamente no dejarían en buen lugar ni a su marido ni a sus hermanos Amador y Gloria.



Un diario íntimo que estaría en posesión de Rocío Carrasco hace años y que podría ser la piedra angular de la segunda parte de su docuserie, 'En el nombre de Rocío', en la que la mujer de Fidel Albiac contará la verdad de su nula relación con su familia tras la muerte de su madre.



Gloria Camila, intentando mantenerse al margen de la polémica, guarda silencio y no aclara si conocía la existencia de este diario ni si, como hija de Rocío Jurado y heredera legítima de la artista, se estaría planteando interponer medidas legales contra su hermana para evitar que se hagan públicas las reflexiones más intimas de su madre.



Muy seria, la hija de Ortega Cano prefiere esperar a ver qué desvela Rocío Carrasco en su reaparición antes de pronunciarse públicamente al respecto y ni confirma ni desmiente posibles demandas si se conocen los diarios íntimos de su madre.



Además, esta no es la única polémica que rodea a Gloria Camila, ya que en plena Semana Cultural de Rocío Jurado, el alcalde de Chipiona habría apartado de los actos a la familia Mohedano por su posicionamiento claro con Rocío Carrasco en la guerra familiar. Algo sobre lo que la actriz, visiblemente incómoda, tampoco se quiere pronunciar, huyendo apresurada en un coche que la esperaba en la puerta de su casa.