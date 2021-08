Tenis.-Serena Williams renuncia al US Open por una lesión muscular

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La tenista estadounidense Serena Williams, seis veces ganadora del US Open, ha anunciado su renuncia a participar en la próxima edición del torneo estadounidense debido a una lesión muscular.



"Después de un cuidadoso análisis y siguiendo los consejos de mi equipo médico, he decidido retirarme del US Open para permitir que mi cuerpo se cure por completo de una lesión muscular. Nueva York es una de las ciudades más emocionantes del mundo y una de las mis sitios favoritos para jugar. Echaré de menos ver a los aficionados, pero animaré a todos desde lejos. Gracias por el continuo apoyo y amor", transmitió en sus redes sociales.



Williams, de 39 años, se retiró en su partido de primera ronda en Wimbledon tras sufrir un resbalón y ahora renuncia al último 'Grand Slam' de la temporada, por lo que deberá seguir esperando para intentar igualar a Margaret Court, la jugadora con más 'grandes' de la historia (24).