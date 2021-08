Sylla: "Me identifico con los valores del Alavés"

El Deportivo Alavés ha presentado este miércoles en Vitoria a su nuevo fichaje, el delantero senegalés Mamadou Sylla. EFE/David Aguilar

Vitoria, 25 ago (EFE).- El nuevo jugador del Deportivo Alavés Mamadou Sylla indicó este miércoles que se identifica con los valores de su nuevo equipo y se mostró contento y con ganas de comenzar una nueva aventura en Vitoria, después de firmar una acuerdo con el club vitoriano para las tres próximas temporadas.

El delantero explicó en rueda de prensa que el Alavés le contactó tras concluir la temporada en Girona, en Segunda División, y aunque hubo otros equipos interesados en contar con sus servicios, enseguida llegaron a un acuerdo porque le gustó el proyecto.

“Aquí hay buenos delanteros y me va a servir para aprender de ellos y progresar. Puedo aportar mucho trabajo y sacrificio y la profundidad es muy punto fuerte”, expresó el futbolista, que reconoció que ha tenido altibajos en los cuatro años que ha estado fuera de España, pero eso le ha servido para hacerse “más jugador, más hombre”.

Ahora, dijo, es “más fuerte mentalmente” y celebró la decisión de volver al fútbol nacional el año pasado porque le salió una buena temporada y era “el camino más corto para llegar a Primera”.

Mamadou Sylla ya ha compartido vestuario con jugadores como Rubén Duarte o Saúl García y conoce a Pere Pons, además de seguir al equipo en los últimos partidos. Esto le servirá para adaptarse con velocidad a una plantilla en la que no le importa jugar en diferentes posiciones. “Soy delantero centro pero si el ‘míster’ cree que puedo rendir en otra demarcación no tendré ningún problema”, aceptó.

Valoró la primera parte del equipo ante el Real Madrid y reconoció que ante el Mallorca “no salieron las cosas”, pero matizó que “es el principio y el viernes hay otra oportunidad”.

Estuvo acompañado por el director deportivo de la entidad de Mendizorroza, Sergio Fernández, que se mostró satisfecho con el fichaje de Mamadou Sylla. “Hemos acertado con su incorporación”, aseguró el portavoz albiazul y adelantó que les va a ayudar mucho “en el trabajo, en la consistencia física y en los desmarques de ruptura”.