Rusia enviará a Kabul cuatro aviones para evacuar a más de 500 personas

EFE/EPA/AKHTER GULFAM

Moscú, 25 ago (EFE).- Rusia enviará a Kabul cuatro aviones trasporte militar para evacuar a más de 500 personas, ciudadanos rusos y otras antiguas repúblicas soviéticas, informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

El comunicado de la cartera, que precisó que los aviones saldrán desde un aeródromo de Uliánovsk, en el sur de la parte europea del país, señaló que la operación de evacuación fue ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin.

El ministerio de Defensa indicó que en cada una de las aeronaves de transporte se encuentra una brigada de médicos militares para asistir a los evacuados.

Los talibanes anunciaron ayer que para evitar que continúe el caos en el aeropuerto de Kabul, los ciudadanos afganos no podrán ir al aeródromo, una medida que dificulta los intentos de Estados Unidos y de otros países de evacuar a los aliados afganos vulnerables en el país.

"El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) está tratando realmente de controlar la situación. Ahora el camino al aeropuerto ha sido cerrado. Los afganos no están autorizados a ir allí, (sólo) los extranjeros pueden ir", dijo en una rueda de prensa en Kabul el principal portavoz insurgente, Zabihullah Mujahid.

Este martes, en un congreso del partido oficialista Rusia Unida, el jefe del Kremlin aseguró que Moscú no tiene ninguna intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Afganistán y menos aún de intervenir militarmente.

"Hemos extraído las lecciones necesarias", recalcó Putin, que recordó "la experiencia" en Afganistán de la Unión Soviética, que invadió el país centroasiático en 1979 y lo abandonó en 1989, guerra considerada uno de los factores desencadenantes de la desintegración soviética.