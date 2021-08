R.Unido.- Raab admite que no tendría que haber estado de vacaciones cuando los talibán tomaban Afganistán

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, ha admitido este miércoles que, viéndolo "en retrospectiva", no tendría que haber estado de vacaciones en Creta cuando los talibán tomaban Afganistán, después de la polémica suscitada.



En concreto, ha rechazado las informaciones que apuntan a que se le pidió que volviera de vacaciones el viernes 13 de agosto, en lugar de quedarse de vacaciones hasta ese domingo, aunque ha añadido que, "en retrospectiva, por supuesto, habría querido estar de vuelta antes".



En declaraciones a la BBC, Raab ha tachado de "tontería" la idea de que ha estado "descansando" en la playa, al tiempo que ha sostenido que el avance tan rápido de los talibán en el país asiático "ha cogido desprevenido" a todo el mundo.



Así, ha defendido que, durante su tiempo en Creta, ha estado centrado en las operaciones de evacuación desde el aeropuerto de la capital afgana, Kabul, y en asegurar esta zona.



La polémica sobre sus vacaciones no es la única que ha acompañado a Raab en relación a la crisis afgana. Ya descartó dimitir la semana pasada, tras convertirse en foco de críticas por no hablar con su homólogo de Afganistán, después de que supuestamente sus asesores le exhortasen a levantar el teléfono para gestionar cuanto antes las evacuaciones de colaboradores afganos en peligro.



Los asesores instaron a Raab a hablar con el ministro Hanif Haftar el pasado viernes, en pleno avance talibán y dos días antes de que se produjese la toma de Kabul, lo que desencadenó una cascada de evacuaciones apresuradas por parte de los países occidentales. Delegó los contactos en el viceministro Zac Goldsmith, según ha desvelado el 'Daily Mail'.