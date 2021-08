Refuerzo de vacuna covid de J&J habría aumentado los anticuerpos

(Bloomberg) -- Johnson & Johnson dijo que un refuerzo de su vacuna contra el covid-19 proporcionó un rápido y fuerte aumento de los anticuerpos, lo que respalda el uso de una segunda dosis entre personas que previamente recibieron su vacuna de dosis única.

Una segunda dosis de la vacuna de J&J provocó un aumento de nueve veces en los anticuerpos que combaten el covid en comparación con los niveles que los participantes presentaban 28 días después de recibir su primera dosis, informó el miércoles el gigante de la salud citando datos provisionales de un ensayo de fase inicial.

Los participantes del ensayo recibieron el refuerzo seis meses después de la primera dosis, según J&J. Se observaron importantes aumentos en las respuestas de anticuerpos en sujetos de entre 18 y 55 años, y entre personas de 65 años o más que recibieron una dosis más baja de la vacuna de refuerzo. Los datos se enviarán a MedRxiv, un sitio de que da a conocer resultados de investigaciones médicas que aún no se han publicado.

Los últimos hallazgos, junto con datos que muestran la durabilidad de la dosis única durante al menos ocho meses, ponen de relieve una futura estrategia de dosis de refuerzo, dijo Mathai Mammen, director global de investigación y desarrollo de Janssen, la filial farmacéutica de J&J.

Actualmente, expertos en salud de todo el mundo debaten sobre cuándo se necesitarán dosis de refuerzo de las vacunas contra el covid-19 y quiénes deberían recibirlas primero. Muchos países aún deben vacunar a gran parte de su población, y la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a los Gobiernos a retrasar la administración de dosis de refuerzo hasta que se haya protegido a más personas a nivel mundial.

La empresa con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, ha asegurado que su vacuna proporciona una protección duradera. J&J dijo en julio que los receptores de su vacuna produjeron fuertes anticuerpos neutralizantes durante al menos ocho meses contra todas las variantes, incluida la delta.

