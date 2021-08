Portaltic.-El juego en la nube llegará a Xbox Series X y S y Xbox One estas navidades

25-08-2021 Juego en la nube de Xbox Games Pass.. La función de juego en la nube xCloud, que permite jugar a videojuegos en la nube y sin necesidad de instalaciones a los suscriptores de Xbox Games Pass Ultimate, llegará a los usuarios de Xbox Series X y S y Xbox One estas navidades. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XBOX



MADRID, 25 (Portaltic/EP)



Xbox ha celebrado este martes su evento en la feria de videojuegos gamescom, que tiene lugar en Colonia (Alemania), donde ha mostrado las novedades de sus videojuegos propios y de terceros para sus consolas.



No obstante, el anuncio más destacado se ha referido al juego en la nube de xCloud, incluido en su suscripción Xbox Game Pass Ultimate y que permite jugar a más de 100 juegos sin instalaciones. El juego en la nube llegará a las consolas Xbox Series X y S y Xbox One en estas navidades.



El servicio de suscripción de videojuegos de la compañía, Xbox Games Pass, añadirá también diez nuevos videojuegos del estudio Humble Games, que estarán disponibles desde su lanzamiento.



MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR



El videojuego de simulación de vuelo Microsoft Flight Simulator se prepara para su llegada a las consolas de nueva generación Xbox Series X y S, y ha sido otro de los protagonistas de la conferencia.



El juego dispondrá de un DLC ambientado en Top Gun a finales de año y ha adelantado un nuevo modo multijugador competitivo que llegará en otoño, ambientado en la zona de peligro, con aviones de carreras que vuelan a baja altura.



Se han mostrado también nuevos contenidos como la ciudad de Frankfurt (Alemania) o la incorporación de los aviones 'local legends', conocidos en cada región, en colaboración con 40 museos del mundo, como el Junkers JU-52 o el VoloCity Air Taxi.



OTROS ANUNCIOS



El videojuego de estrategia Age of Empires IV ha sido otro de los protagonistas. Xbox ha enseñado un segmento con una nueva arma, el trabuquete, un arma de asedio medieval utilizada para derribar los muros de los castillos. Se ha concretado que el videojuego se lanzará el 28 de octubre.



De cara al lanzamiento de Forza Horizon 5 el 9 de noviembre, Xbox compartió ocho minutos de gameplay del juego, reveló los coches de la portada (el Mercedes-AMG ONE y el 2021 Ford Bronco Badlands) y anunció una edición limitada del mando inalámbrico de Xbox inspirada en el juego.



El videojuego Dying Light 2: Stay Human ha mostrado nuevo material para mostrar el sistema de parkour y de combate de este juego, como la patada con salto. El título, con ambientación postapocalíptica zombi en el que los humanos también están divididos en facciones enfrentadas, se lanzará el 7 de diciembre.



Entre el resto de novedades también se anunció la llegada a consolas del videojuego Crusader Kings III, que se lanzará para Xbox Series X y S a finales de este año, y se mostró el primer trailer de Psychonauts 2.