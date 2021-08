Pfizer busca aprobación total de EEUU para su vacuna de refuerzo

(Bloomberg) -- Pfizer Inc. y BioNTech SE dijeron que buscarán la aprobación total de los reguladores de Estados Unidos para una dosis de refuerzo de su vacuna contra el covid-19 para personas mayores de 16 años.

Este miércoles, las empresas anunciaron haber iniciado una solicitud de licencia sanitaria con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para una tercera dosis de refuerzo. Pfizer y BioNTech dijeron que tienen la intención de completar la presentación de la solicitud para el final de la semana, lo que los acercaría un paso más a la autorización para la dosis adicional.

A principios de esta semana, la vacuna Pfizer-BioNTech se convirtió en la primera en recibir una aprobación formal de los reguladores de EE.UU. para personas de 16 años en adelante. Las vacunas fabricadas por Moderna Inc. y Johnson & Johnson están disponibles bajo autorizaciones de uso de emergencia, una autorización temporal otorgada en medio de crisis de salud pública.

Un ensayo en etapa tardía de 306 participantes de entre 18 y 55 años mostró que la dosis de refuerzo administrada entre 4,8 y 8 meses después del régimen de dos dosis triplicó con creces los niveles de anticuerpos protectores contra la cepa original del coronavirus, dijeron las empresas el miércoles. La tercera dosis también demostró un perfil de seguridad y tolerabilidad favorable, según las empresas, que enviarán datos a una revista revisada por pares.

Algunas personas inmunodeprimidas ya han recibido autorización de emergencia para recibir una tercera dosis de la vacuna covid-19. La Administración de Biden ha dicho que quiere comenzar a aplicar una dosis de refuerzo a más estadounidenses a partir del próximo mes.

La directora interina de la FDA, Janet Woodcock, señaló que la agencia aún necesita evaluar datos adicionales antes de aprobar la tercera dosis de refuerzo para las personas que no están inmunodeprimidas.

A principios de este mes, Pfizer y BioNTech enviaron datos de la etapa inicial a la FDA que muestran que una tercera dosis de su vacuna covid-19 condujo a niveles más altos de anticuerpos protectores cuando se administraron de ocho a nueve meses después del régimen inicial.

