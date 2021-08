Pfizer busca aprobación en EEUU de dosis de refuerzo; OMS dice primera vacuna es prioridad

Foto de archivo ilustrativa de un trabajador de salud inyectando una vacuna de Pfizer-BioNTech para el COVID-19 en París. May 12, 2021. REUTERS/Gonzalo Fuentes

25 ago (Reuters) - Pfizer Inc comenzó el miércoles el proceso para la aprobación total de su dosis de refuerzo contra el COVID-19 en Estados Unidos, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud dijo que los datos sobre sus beneficios no son concluyentes y que el foco debe ser cubrir a los no vacunados.

El fabricante de medicamentos y su socio alemán BioNTech tienen como objetivo completar la presentación para el uso de inyecciones de refuerzo en personas de 16 años o más para finales de esta semana.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que se estaba preparando para desplegar la tercera vacuna desde mediados de septiembre a los estadounidenses que tuvieron su programa inicial hace más de ocho meses si la Administración de Medicamentos y Alimentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades deciden que los refuerzos son necesarios.

Israel comenzó a implementar refuerzos a inicios de agosto para ciudadanos mayores y esta semana expandió el impulso a personas tan jóvenes como de 30 años, diciendo que las vacunas estaban ayudando a aumentar la protección contra la variante altamente infecciosa Delta.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha mostrado su apoyo a las inyecciones de refuerzo, diciendo que "es la mejor manera de protegernos de las nuevas variantes que puedan surgir".

Sin embargo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que los datos sobre los beneficios y la seguridad de una inyección de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 no son concluyentes.

La agencia de salud pidió una vez más retrasar el despliegue de las vacunas de refuerzo y, en cambio, apuntar a tasas de vacunación más altas en países donde muchos no habían recibido la primera o la segunda dosis. La OMS había pedido una moratoria sobre los refuerzos hasta al menos finales de septiembre.

Esta semana, reguladores estadounidenses otorgaron la aprobación completa a la vacuna de dos dosis, que hasta ahora ha estado disponible bajo autorización de uso de emergencia.

La aprobación impulsó a algunos gobiernos locales, como la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva Jersey, así como al ejército del país y algunas empresas a exigir vacunas.

La tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech no está autorizada para un uso amplio en Estados Unidos actualmente. Sin embargo, en virtud de la enmendada Autorización de uso de emergencia, se dio luz verde a una tercera dosis para administrar a personas de al menos 12 años de edad inmunodeprimidas.

(Reporte de Mrinalika Roy y Manas Mishra en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)