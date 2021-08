Ordenan al Congreso mexicano reglamentar revocación del mandato presidencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina. EFE/ Miguel Victoria/Archivo

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- El Tribunal Electoral de México ordenó este miércoles al Congreso aprobar una ley que reglamente el referéndum de revocación del mandato presidencial, una iniciativa impulsada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por mayoría de 6 votos a favor y uno en contra que el Congreso de la Unión es omiso en expedir la Ley Reglamentaria en Materia de Revocación de Mandato y lo vinculó para que, en el plazo de 30 días naturales a partir del 1 de septiembre, emita la legislación respectiva", anunció en un comunicado.

El presidente López Obrador quiere convocar un referéndum para que el próximo año los mexicanos decidan si debe seguir o no en el cargo, pero la oposición frenó la convocatoria de una sesión extraordinaria en el Congreso para legislar el asunto.

El Tribunal recordó que el 21 de diciembre de 2019 entró en vigor una reforma de la Constitución que permite derogar el mandato del presidente pero el Congreso incumplió su obligación de "emitir la ley reglamentaria en materia de revocación de mandato dentro de los 180 días siguientes a su publicación".

Los magistrados dieron la razón al gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que impugnó la "omisión" del Congreso, y establecieron un plazo de 30 días para aprobar una ley a partir del 1 de septiembre, fecha en la que iniciará el período ordinario de sesiones de la nueva legislatura.

La semana pasada, la oposición frenó la iniciativa de Morena que intentó convocar un período extraordinario 'in extremis' antes de concluir la legislatura para aprobar la ley de revocación del mandato presidencial.

Los opositores denuncian que el presidente quiere malgastar el dinero con este tipo de ejercicios, que le permiten estar en campaña permanente.

El referéndum de revocación a mitad de mandato es una de las promesas electorales de López Obrador, presidente desde 2018, para suprimir privilegios y fomentar una democracia directa en México.

El mandatario reprochó la semana pasada que la oposición está "poniendo obstáculos en el Congreso" porque "le tienen miedo al pueblo".

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el martes su propuesta de presupuestos para 2022, que contempla destinar 3.800 millones de pesos (188 millones de dólares) a la consulta de revocación.

El pasado 1 de agosto, solo el 7 % del censo votó en la consulta popular convocada por López Obrador sobre enjuiciar a los expresidentes del país, ante lo cual Morena culpó al INE de boicotearla y la autoridad electoral respondió que no tuvo suficiente presupuesto.