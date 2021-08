Netflix celebrará el próximo 25 de septiembre el evento digital TUDUM

TUDUM se podrá seguir el sábado 25 de septiembre a través de las cuentas de Netflix en YouTube, Twitter y Twitch a partir de las 9 horas de Los Ángeles (16 horas GMT). EFE/Sedat Suna/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 25 ago (EFE).- Netflix anunció este miércoles que el próximo 25 de septiembre celebrará la primera edición de TUDUM, un gran evento digital en el que la plataforma desvelará imágenes, adelantos y tráilers de sus proyectos más esperados.

"Nuestras estrellas y nuestros creadores más grandes de todo el mundo, que representarán a más de 70 series, películas y especiales, se unirán en este escenario virtual para un día emocionante lleno de exclusivas", dijo el gigante digital en un comunicado.

"Es nuestro primer evento global TUDUM y nuestra meta es simple: entretener y honrar a los fans de Netflix en todo el planeta", añadió.

El nombre TUDUM tiene que ver con el famoso sonido que se escucha en la cabecera de las películas y series de Netflix.

En el vídeo de presentación de TUDUM se puede ver a estrellas como Dwayne Johnson, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Jason Bateman, Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Lily Collins, Adam Sandler o Regina King.

También aparece el actor español Álvaro Morte, el enigmático y astuto Profesor de "La casa de papel".

Esta serie será una de las protagonistas de TUDUM junto a otras producciones televisivas como "Stranger Things", "Bridgerton", "The Witcher" o "Cobra Kai".

Además, la parte de cine de Netflix contará en este evento con cintas como "Red Notice", "Don't Look Up", "Extraction", "The Harder They Fall" o "The Old Guard".

TUDUM se podrá seguir el sábado 25 de septiembre a través de las cuentas de Netflix en YouTube, Twitter y Twitch a partir de las 9 horas de Los Ángeles (16 horas GMT).