Mojica se disculpa ante su seleccionador por su reacción al no ser convocado

El defensa colombiano del Elche Johan Mojica (d), durante el partido de la segunda jornada de LaLiga ante el Atlético de Madrid del pasado domingo en el Wanda Metropolitano. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Elche (Alicante), 25 ago (EFE).- El defensa del Elche y de la selección colombiana, Johan Mojica, ha pedido perdón a través de un comunicado al seleccionador de su país, Reinaldo Rueda, a su cuerpo técnico y a sus compañeros por su reacción tras no ser incluido en la convocatoria que disputará los próximos partidos de clasificación para el Mundial 2022.

El jugador se ha visto obligado a realizar este comunicado tras la publicación que realizó ayer en Instagram, y que borró a los pocos minutos, en la que se sorprendía por su no inclusión en la citación y se preguntaba qué más tenía que hacer para formar parte de la lista.

“Quiero presentar mis más sinceras disculpas al profe Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico, a mis compañeros de selección, directivos de la Federación Colombiana y por último, pero no menos importante, a nuestra hinchada”, señala Mojica.

“Fue un error haberme dejado llevar emocionalmente por la frustración personal de no ser convocado. Reconozco que no es la manera ni el contenido apropiado para expresarme”, añade el colombiano, quien asegura que para él siempre será “un orgullo y un gran honor” representar a su país. EFE

