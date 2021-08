Migrantes acumulan tres días de protestas en la frontera sur de México

Migrantes haitianos se manifiestan hoy en las calles de la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco

Tapachula (México), 25 ago (EFE).- La situación de cientos de migrantes varados en la ciudad mexicana de Tapachula, frontera con Guatemla, se ha agudizado en los últimos tres días en medio de marchas, protestas, bloqueos de calles y reclamos al Instituto Nacional de Migración (INM).

Los migrantes exigen que la autoridad migratoria agilice su estancia legal para dejar la ciudad y trasladarse a otra donde puedan trabajar y obtener recursos económicos.

Este miércoles, un grupo de migrantes centroamericanos, además de otros de Haití, Cuba y Venezuela marcharon de la plaza central de Tapchula hacia las instalaciones de la Comisión de Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y posteriormente se dirigieron a la subdirección de Regulación Migratoria provocando a su paso un caos vehicular.

Una migrante de nombre Filomena, quien viajó con su hijo desde Haití hasta Tapachula, destacó que tras la muerte de su presidente y el terremoto de magnitud 7,2, de hace 10 días, desde su nación han salido cientos de migrantes para buscar una mejor calidad de vida, trabajo y paz.

Mientras que Leader, líder de los migrantes haitianos, aseguró que no tienen ningún problema con los mexicanos, únicamente quieren un documento que les permita salir de Tapachula.

Hasta la fecha, ninguna autoridad migratoria ha hecho caso a las peticiones o dialogado con los migrantes que buscan su estancia legal en el país para transitar o trabajar.

Alex, otro migrante haitiano, contó que lleva cinco días durmiendo en la calle, no tiene dinero para comer y lo único que busca es contar con documentos para estar legalmente en México y sostener a su madre, quien viaja con él.

Los extranjeros que se manifestaron de manera pacífica, argumentaron que no son delincuentes, sino personas que buscan un bienestar para sus familias.

Tras su marcha, los migrantes regresaron al centro de la ciudad donde bloquearon una intersección donde se ubican las instalaciones de Seguridad Pública municipal y las oficinas del Instituto Nacional de Migración, donde causaron caos vehicular.

Tras varios minutos de este cierre, taxistas y conductores locales, externaron su malestar y pidieron a los migrantes desbloquear la vialidad y regresar a su país a protestar para no afecta con protestas a los ciudadanos mexicanos.

BUSCARÁN SALIR EN CARAVANA

Tras la movilización, un migrante haitiano aseguró que ante el olvido de las autoridades, todos los migrantes saldrán caminando en caravana de Tapachula, que según organizaciones hospeda a más de 120.000 extranjeros.

"Esta semana vamos hace una caravana porque no tenemos respuestas de las autoridades", expuso el haitiano, quien señaló que tanto la la COMAR y el INM, no se hacen responsable de los trámites migratorios.

Los extranjeros denunciaron que las autoridades mexicanas que los quieren retener.

"Necesitamos una solución para salir de la ciudad, porque aquí estamos secuestrados, ni si quiera podemos circular en Tapachula", se quejaron.

Según organizaciones, al iniciar el proceso de refugio las personas migrantes tienen que esperar 45 días, más 10 días de notificación o en otro casos 90 días, más otros 10, pero debido a la pandemia se emitió un decreto a partir de marzo del 2020 que suspende los términos, por lo que tiene que esperar de tres a seis meses para obtener refugio.