México recibe 124 refugiados de Afganistán y cinco mujeres del equipo de robótica

actualiza con llegada de periodistas y familiares, cambia título y copete ///México, 25 Ago 2021 (AFP) - México recibió este miércoles a un grupo de 124 personas conformado por reporteros que trabajaban en Afganistán y sus familiares, horas después de acoger a cinco jóvenes afganas de un equipo de robótica premiado internacionalmente, todos evacuados tras la toma del poder por los talibanes."Se trata de quienes están arriesgando sus vidas por informar, por comunicar, que están comprometidos con la libertad de expresión, con la libertad y la independencia de la comunicación", dijo el canciller Marcelo Ebrard durante un acto de bienvenida de los periodistas en el aeropuerto de Ciudad de México.El grupo, conformado por trabajadores de diversos medios de comunicación que operan en Kabul, llegó a México tras 20 horas de vuelo desde Doha en un avión de la Fuerza Aérea de Catar, donde también viajaron niños, según imágenes difundidas por la Cancillería.Horas antes, el gobierno mexicano había recibido también a cinco jóvenes afganas integrantes de un equipo de robótica de unas 20 adolescentes que ha sido premiado internacionalmente.Autoridades de la cancillería no las identificaron directamente por razones de seguridad. Cuatro de ellas ofrecieron una rueda de prensa, con el cabello parcialmente cubierto por un velo y mascarilla sanitaria."No solo salvaron nuestra vida sino también nuestros sueños, que buscamos se hagan realidad (...). Nuestra historia no terminará triste por los talibanes", dijo una de las jóvenes a través de una traductora.La chica dijo que el equipo de robótica femenino demostró que las mujeres también son capaces de hacer ciencia."Ahora que los talibanes han tomado el poder, esto ya no está a nuestro favor (...) En este régimen las niñas nos vemos con dificultades (...) por eso agradecemos estar aquí", añadió.Las mujeres, detalló la cancillería, podrán acceder a una visa humanitaria hasta por 180 días con derecho a renovación o podrán elegir el estatuto que ellas prefieran. También se dio refugio a la pareja de una de ellas."La protección de los valores han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México (...) Se los queremos decir de todo corazón: están en su casa", dijo Ebrard.México tiene una larga tradición de otorgar refugio y ha albergado a personalidades como el revolucionario ruso León Trotski y perseguidos políticos de España y países sudamericanos. - "Afghan Dreamers" - El refugió para las cinco jóvenes se otorgó gracias a la intervención de una organización civil. Los vuelos fueron pagados con donaciones y por una institución mexicana no identificada por motivos de seguridad, que les dará también hospedaje y alimentación de manera gratuita.Las chicas, que son conocidas como "Afghan Dreamers" (las soñadoras afganas), ganaron un premio especial en el campeonato mundial de robótica de 2017 y recientemente crearon un novedoso respirador para pacientes afectados por covid-19 a partir de piezas de automóviles viejos. Este equipo de robótica de Afganistán está integrado por unas 20 mujeres, la mayoría adolescentes. Según reportes de prensa, otras integrantes han logrado salir de su país en la última semana.México anunció días atrás que estaba procesando solicitudes de refugio de afganos, en especial de mujeres y niñas, luego de que los talibanes llegaron hasta Kabul tras la retirada de tropas estadounidenses.Existe el temor de que regrese la brutalidad que marcó al régimen que dominó Afganistán entre 1996 y 2001 y obligó a las mujeres a permanecer confinadas en sus casas.La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo el martes que la forma en que los talibanes traten a las mujeres, especialmente en lo relativo a su derecho a la educación, representará una "línea roja" para la organización.