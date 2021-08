Los inversores creen que Powell no podrá ser muy explícito en Jackson Hole

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS/Archivo

Madrid, 25 ago (EFE).- Gestoras y bancos de inversión creen que el presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, no podrá ser muy explícito cuando intervenga el viernes en el encuentro de Jackson Hole (Wyoming) porque la situación económica es más incierta tras la irrupción de la variante delta del coronavirus.

"Las expectativas de una señal clara por parte de Powell se verán probablemente defraudadas", apunta Yves Bonzon, del banco privado suizo Julius Baer.

Los mercados esperan que Powell ofrezca pistas en Jackson Hole sobre el calendario de retirada de los estímulos monetarios, aunque la mayor parte de los analistas coincide en que la decisión no se adoptará antes de la reunión de la Fed de septiembre y que el anuncio formal se producirá incluso más tarde, probablemente en noviembre.

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal, celebrada en julio, que se publicaron la semana pasada, pusieron sobre la mesa la posibilidad de que el banco central estadounidense empiece a reducir las compras de activos este mismo año.

Sin embargo, el debate que recogen las actas se produjo antes de que se constatara el impacto de la variante delta en la recuperación económica. Los indicadores publicados durante las últimas semanas muestran una desaceleración del ritmo de crecimiento, lo que podría cambiar la perspectiva de la Fed.

De hecho, el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, defensor de una retirada temprana de los estímulos, dijo el pasado viernes que estaba atento a la situación y que podría ajustar su punto de vista si la variante delta ralentiza el crecimiento.

En este contexto, Yves Bonzon cree que Powell "haría bien en mantener todas las opciones abiertas y evitar hacer una declaración clara el viernes".

En su opinión, las actas de la reunión de julio muestran que los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed "no tienen más idea que nosotros de la naturaleza de la inflación o del estado del mercado laboral".

James McCann, de la gestora Aberdeen Standard Investment, tampoco espera grandes sorpresas en Jackson Hole.

"Powell se enfrenta a una gran incertidumbre. Su discurso se produce justo cuando el entusiasmo por el crecimiento económico y la inflación parece haber tocado techo, y las actas de la última reunión de la Fed dejan al descubierto lo alejado que está el comité del estado de la economía", explica.

Según McCann, "es poco probable que Powell adelante su decisión el viernes".

Olivia Álvarez, de Monex Europe, coincide en que el encuentro de Jackson Hole "podría no estar a la altura de aquellos que sostienen altas expectativas".

"El entorno actual de riesgos asociados a la variante delta plantea desafíos al panorama de recuperación económica, justificando una postura más precavida de la Fed", recalca.