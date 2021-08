Los casos de covid siguen disminuyendo en Colombia, pero escasean vacunas

Con las cifras reportadas por el Ministerio de Salud hoy, el país llega a las 124.474 muertes y 4.897.150 casos de covid-19, mientras que permanecen activos 30.747 casos. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Bogotá, 25 ago (EFE).- Los casos de covid-19 y los fallecimientos siguen bajando en Colombia, donde este miércoles se confirmaron 2.448 contagios y 86 muertes, pero varias ciudades empezaron a reportar una falta de dosis para continuar la campaña de vacunación.

Con las cifras reportadas por el Ministerio de Salud hoy, el país llega a las 124.474 muertes y 4.897.150 casos de covid-19, mientras que permanecen activos 30.747 casos.

Al país han llegado casi 38,6 millones de dosis, tras el aterrizaje hoy de 381.420 dosis de Pfizer, de las que se han aplicado, hasta este miércoles, 33.963.461.

FALTA DE VACUNAS

Según las cifras de Salud, quedan distribuidas dos millones de dosis que aún no se han aplicado, pero varias ciudades han manifestado una falta de vacunas de algunas marcas, como Sinovac y Moderna, sobre todo para aplicar las segundas dosis a quienes les corresponde.

"En el marco del Plan Nacional de Vacunación (PNV), las entidades territoriales han notificado una situación de escasez de segundas dosis de Sinovac, que afecta el cumplimiento de los esquemas completos de vacunacion de cerca de 200.000 colombianos", informaba el equipo de empresas privadas que está vacunando.

El Gobierno ha informado que no llegarán dosis de la vacuna china hasta finales de septiembre, cuando se esperan dos millones de dosis.

"Actualmente la ciudad solo cuenta con 120.000 vacunas para iniciar esquemas y no cuenta con biológico de las marcas Sinovac y Moderna para la aplicación de segundas dosis", informó por su parte este jueves la Secretaría de Salud de Bogotá en un comunicado.

El Plan de Vacunación avanzaba a buena marcha, con 14.390.597 personas con el esquema completo de vacunación, es decir más del 28,5 % de la población colombiana.

INFORME DIARIO

Por otro lado, de las muertes de la jornada, de las cuales 72 se produjeron en días anteriores, el número más alto lo tuvo Antioquia con 19, seguida del Valle del Cauca (13), Bogotá y Caldas (6) y Tolima (5).

Sobre los contagios del día, la estadística la lideran Antioquia (610), Bogotá (513), Valle del Cauca (285), Atlántico (125) y Magdalena (113.

La capital colombiana sigue siendo el principal foco de la enfermedad al totalizar 1.438.543 casos positivos, seguida de los departamentos de Antioquia (733.109), Valle del Cauca (400.461), Atlántico (313.126) y Cundinamarca (262.011).

Hoy se procesaron en el país 51.947 pruebas, de las cuales 24.003 fueron de tipo PCR y 27.944 de antígenos, para un total de 23,88 millones de muestras tomadas.