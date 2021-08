Llegan a Uganda 51 personas evacuadas desde Afganistán

EFE/EPA/Staff Sgt. Victor A. Mancill / US Marine Corps via DVIDS (813) 529-0214

Kampala, 25 ago (EFE).– El Gobierno de Uganda confirmó este miércoles la llegada al país de 51 “personas evacuadas desde Afganistán”, que incluyen tanto mujeres y hombres adultos como niños, acogidas de manera temporal a petición de Estados Unidos.

“Este hecho se produce después de que las autoridades ugandesas aceptasen una propuesta del Gobierno de Estados Unidos para acoger temporalmente a afganos y personas en riesgo de otras nacionalidades”, indicó una nota de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda emitida esta mañana.

En ese comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Uganda también destacó “las prolongadas y cordiales relaciones bilaterales” de esta nación del Este de África con el Gobierno estadounidense para “beneficio de ambas partes”.

Las autoridades ugandesas indicaron, no obstante, que los afganos recién llegados están “en tránsito” y que su destino final “serán los Estados Unidos u otros países”, pero no se especificó por cuánto tiempo permanecerán en la nación africana.

En el texto se informa asimismo de que, aunque se había dispuesto que algunos ugandeses fueran también evacuados en este vuelo, las dificultades de acceso al aeropuerto de Kabul lo impidieron y el Gobierno de la nación africana está haciendo preparativos para su salida en próximos aviones.

El pasado 17 de agosto, la ministra de Estado para Ayudas, Preparación contra Desastres y Refugiados, Esther Anyakun, confirmó en declaraciones a Efe que Uganda acogerá al menos a 2.000 refugiados afganos, aunque no está claro cuándo llegarán.

“Debido a la naturaleza de la crisis que está viviendo Afganistán y los problemas logísticos para la evacuación de refugiados, todavía no podemos confirmar cuándo aterrizarán en Uganda esas personas, pero nosotros estamos preparados para recibirles en cualquier momento”, confirmó Anyakun a Efe.

Al día siguiente, en una comparecencia en el Parlamento, el ministro de Asuntos Exteriores ugandés, Jeje Odongo, precisó que aún no se había tomado una decisión final sobre la acogida, sino que se trataba de una "propuesta" mientras las conversaciones continuaban.

Uganda es, en este momento, el hogar de cerca de 1,5 millones de refugiados procedentes sobre todo de Sudán del Sur, República Democrática del Congo, Burundi, Somalia y Ruanda, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

De acuerdo a esta agencia de la ONU, Uganda tiene uno de los modelos de acogida de refugiados más generosos del mundo.