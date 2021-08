LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 11:30 AM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Miércoles 25 de agosto de 2021

___________________________________

PRIMERA PLANA

___________________________________

ASI-GEN AFGANISTÁN

VARSOVIA, Polonia - Polonia pone fin a sus evacuaciones aéreas desde el aeropuerto internacional de Kabul por motivos de seguridad, mientras los países occidentales se preparan para completar las operaciones para asistir a quienes huyen de los talibanes, que tomaron Afganistán, antes de la retirada militar estadounidense. El presidente Joe Biden se atendrá a la fecha límite del 31 de agosto para completar la arriesgada conexión aérea desde Kabul. 590 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-EEUU-CONGRESISTAS-AFGANISTAN: Dos legisladores de EEUU viajan sin previo aviso a Kabul, enfureciendo al gobierno del presidente Joe Biden.

ASI-GEN CORONAVIRUS CHINA-ORÍGENES

BEIJING - A la espera de un informe de inteligencia estadounidense sobre los orígenes del coronavirus, China se lanza a la ofensiva. Un alto funcionario acusa a Washington de politizar el asunto para culpar a Beijing. Fu Cong, un alto funcionario en el Ministerio del Exterior de China, alega que “hacer de China un chivo emisario no puede blanquear a Estados Unidos”. Por Ken Moritsugu. 430 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-CORONAVIRUS-OMS CONTAGIOS: OMS dice que los contagios de COVID-19 parecen estabilizarse.

-CORONAVIRUS-EEUU-VACUNAS: El Pentágono ordena a sus tropas vacunarse contra el COVID-19.

-CORONAVIRUS-FLORIDA: Mascarilla obligatoria para muchos estudiantes en Florida.

-CORONAVIRUS-DELTA AIRLINES: Delta cobrará recargo a empleados sin vacuna contra COVID-19.

-CORONAVIRUS-JAPON: Japón amplía zonas de emergencia por repunte de COVID-19.

-HARRIS-ASIA: Harris dice que EEUU dará un millón más de dosis de vacunas a Vietnam.

CAR-GEN HAITÍ-SISMO

MANICHE, Haití - En lo alto de un montón de escombros, Michael Jules hundió una barra de hierro una y otra vez en el concreto de la que era la casa de su abuela. Un primo más joven, de cuclillas a sus pies, apartaba los restos con una pala de mano. Era el tercer día que Jules trabajaba en el lugar como si fuese un arqueólogo, retirando una capa tras otra. Tenía más o menos establecido el perímetro de su cuarto. El martes por la mañana, destapó una esquina de su colchón. Por Christopher Sherman y Evens Mary. 770 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

SOLAMENTE EN AP

___________________________________

REP-GEN GAZA-GOLPEADOS POR 4 GUERRAS

BEIT HANOUN, Franja de Gaza - Hasta que este vecindario fue golpeado por su cuarta guerra en 13 años entre Israel y Hamas, los Nassir solían sentarse junto a su ventana y veían jugar a los niños. Ahora ven trabajadores de demolición retirando los escombros para que ellos y sus vecinos puedan empezar a reconstruir, otra vez. Por Adam Geller y Fares Akram. 1.280 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-URUGUAY BAILE

MONTEVIDEO - Gracias a la masiva campaña de vacunación contra el COVID-19 y al descenso en las hospitalizaciones, Uruguay reabre tímidamente el sector de fiestas y eventos, uno de los más golpeados por la pandemia. Con aforos reducidos, las milongas y los salones de fiestas vuelven a encender motores y los grupos de candombe a practicar a cielo abierto. Por Guillermo Garat. AP Foto.

___________________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

___________________________________

AMN-GEN MEXICO-AFGANISTÁN REFUGIO

CIUDAD DE MÉXICO - México recibe a periodistas y empleados afganos de distintos medios de comunicación que solicitaron visas humanitarias al gobierno mexicano una vez que el Talibán se apoderó del control del país asiático. En total llegan 124 personas con sus familias, según Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. 252 palabras. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL. ENVIADO.

AMN-GEN CUBA-HRW

MIAMI - La organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch condena un nuevo decreto del gobierno cubano y otras normas por coartar la libertad de expresión y pide a la comunidad internacional que levante su voz contra estas restricciones. 507 palabras. ENVIADO.

___________________________________

ESTADOS UNIDOS

___________________________________

AMN-GEN LUISIANA-VIOLENCIA POLICIAL

MONROE, Luisiana, EE.UU. - Un video policial que permaneció oculto por más de dos años muestra a un policía estatal de Luisiana golpeando a un hombre negro 18 veces con una linterna, un asalto que el agente justificó como “obediencia a golpes”. En el video, obtenido por The Associated Press, se escucha a Aaron Larry Bowman implorando a gritos: “¡No me estoy resistiendo! ¡No me estoy resistiendo!”, mientras el policía seguía pegándole. Por Jake Bleiberg y Jim Mustian. 480 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-TEC EEUU-CIBERSEGURIDAD

WASHINGTON - El presidente Joe Biden se reúne con altos ejecutivos de algunas de las principales empresas de tecnología e instituciones financieras de Estados Unidos con el fin de buscar maneras de fortalecer las defensas de ciberseguridad ante ataques cada vez más sofisticados. El encuentro se produce durante una serie implacable de ataques de ransomware que han afectado a la infraestructura crítica, en algunos casos extorsionando a las corporaciones con pagos multimillonarios, así como otras operaciones que las autoridades han vinculado con hackers extranjeros. Por Eric Tucker. 310 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

MUNDO

___________________________________

ASI-GEN HARRIS-SINDROME HABANA

HANÓI - Los funcionarios estadounidenses investigan dos posibles casos del llamado Síndrome de La Habana que demoraron el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris de Singapur a Vietnam. La investigación apenas comenzaba y las autoridades consideraron que Harris podía hacer su escala prevista en Vietnam después de una pausa de varias horas. Por Alexandra Jaffe y Jonathan Lemire. 260 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-INM ESPAÑA-MIGRANTES

MADRID - Al menos 40 migrantes intentan cruzar a nado desde Marruecos al enclave español de Ceuta y arrojan piedras a la policía, mientras el gobierno español trata de determinar qué hacer con cientos de menores no acompañados que entraron a dicha localidad norafricana hace tres meses. 460 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

RAMALA, Cisjordania - Un palestino fallece a causa de una herida de bala sufrida durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la frontera de Gaza en el fin de semana. Según el ejército de Israel, los manifestantes se acercaron a una sección de la cerca fronteriza en el norte de Gaza e intentaron trepar mientras arrojaban explosivos a las fuerzas de seguridad. En respuesta, se disparó gases lacrimógenos y munición real a los inconformes. 420 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN JAPON-FUKUSHIMA-CONTAMINACIÓN

TOKIO - La empresa que opera la destruida planta de energía nuclear de Fukushima, en Japón, planea construir un túnel submarino para que grandes cantidades de agua tratada pero aún radiactiva puedan ser liberadas al océano Pacífico a aproximadamente un kilómetro de la planta para evitar interferencias con los pescadores locales. Por Mari Yamaguchi. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

DEPORTES

___________________________________

DEP-FUT MBAPPE-FUTURO

MADRID - El Paris Saint-Germain ha rechazado una oferta de casi 188 millones de dólares del Real Madrid para fichar a Kylian Mbappé pero mantiene la disposición de negociar la transferencia del delantero francés. Por Tales Azzoni. 425 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MUNDIAL-CONVOCATORIAS

SIN PROCEDENCIA - Al pedir que todos los jugadores sean liberados para disputar los partidos de las eliminatorias mundialistas, el presidente de la FIFA Gianni Infantino solicita al primer ministro británico Boris Johnson levantar los requisitos de cuarentena a los futbolistas de modo que puedan viajar la semana próxima y representar a sus selecciones. Por Rob Harris. 562 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-TEN US OPEN-SERENA WILLIAMS BAJA

SIN PROCEDENCIA - Serena Williams se suma a la lista de nombres de fuste que se baja del Abierto de Estados Unidos al anunciar que no competirá en el último Grand Slam del año debido a un desgarro de isquiotibiales. Su ausencia en Flushing Meadows se suma a las de Roger Federer y Rafael Nadal. Por Howard Fendrich. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

___________________________________

ESP-MUS CUBA-BOLERO

LA HABANA - El sentimiento hecho canción, el bolero, es incluido como patrimonio inmaterial de la nación en Cuba, su cuna, y se buscará que lo sea también de la humanidad con apoyo de México. 300 palabras. ENVIADO.

ESP-MUS CHARLIE WATTS

LONDRES - Los Rolling Stones homenajean a su inquebrantable baterista Charlie Watts, fallecido el martes a los 80 años. Por Mike Fuller. 262 palabras. AP Foto. ENVIADO.

___________________________________

