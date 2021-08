Latinoamérica.- Más de 12.000 espectadores acuden a los espectáculos del Foro Iberoamericano, que alcanza un 90% de ocupación

17-07-2021 Uno de los conciertos de la programación estival del Foro Iberoamericano. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA DIPUTACIÓN DE HUELVA



Más de 12.000 espectadores han acudido este verano a los conciertos al aire libre de la programación del Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, que gestiona la Diputación de Huelva a través del Servicio de Cultura, alcanzando un porcentaje de ocupación del 90 por ciento, "el más alto en toda la historia del Foro Iberoamericano", lo que convierte a esta programación de la institución provincial en "la propuesta más respaldada por el público durante la temporada estival".



Así, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, de los nueve conciertos ofrecidos, Ara Malikian, El Barrio, Aitana y Miguel Poveda colgaron el cartel de 'no hay entradas', mientras que el resto de artistas rozaron el lleno del espacio.



De este modo, han subrayado que tras la suspensión de la programación el verano pasado debido a la pandemia, el Foro retomó "con fuerza" su programación estival en 2021, "en una edición marcada por las necesarias medidas de seguridad para prevenir los contagios del Covid-19".



En total, nueve han sido los espectáculos musicales ofrecidos desde la institución provincial para los meses de julio y agosto: Ara Malikian, El Barrio, God save the queen, Niña Pastori, Aitana, El Kanka, Pablo López, Rozalén y Miguel Poveda.



Como ha indicado el vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García, "al presupuesto de 272.130,00 euros, aportado íntegramente por el Servicio de Cultura de la Diputación, hay que sumar los equipos humanos estables que han trabajado para que todo se desarrolle en las mejores condiciones, suponiendo en total un impacto en el empleo de 135 personas que han trabajado directamente en este evento como parte de los equipos técnicos, de las que el 81 por ciento --109 personas-- han sido contratadas".



García ha hecho hincapié en que "un año más, el Foro Iberoamericano ha continuado con su política de accesibilidad para personas con discapacidad física y sensorial, contando el espacio con los medios y medidas de accesibilidad que han facilitado el acceso y disfrute de los conciertos a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones".



De esta forma, ha subrayado que los espectadores con discapacidad han acogido "favorablemente" los servicios de accesibilidad que se ofrecían y "han colaborado con la organización ofreciendo su opinión para posibles mejoras de futuro".



Para esta edición, el Servicio de Cultura ha reforzado el Plan de Comunicación con la realización de un reportaje fotográfico y un vídeo resumen de cada espectáculo.



De este modo, García ha destacado que la difusión de este material en las redes sociales de la Diputación y en las de los propios artistas ha supuesto "un impacto positivo directo en la venta de entradas y en la imagen de la institución".



Por otro lado, el vicepresidente de la Diputación ha añadido que desde la institución provincial están "atesorando" un banco de recursos audiovisuales "que no solo formarán parte del archivo provincial sino que, en un futuro, podrá derivar en exposiciones".