Las clases de la universidad en Francia empezarán con todos los estudiantes

París, 25 ago (EFE).- El inicio del curso universitario en Francia se hará sin restricciones de aforo, de forma que la totalidad de los estudiantes podrán ir a clase respetando las reglas de seguridad del protocolo sanitario, como llevar mascarilla.

En una entrevista publicada este martes por Le Parisien, la ministra francesa de la Enseñanza Superior, Frédérique Vidal, subraya que el comienzo del curso "será lo más normal posible" con el 100 % de los alumnos en las clases.

Vidal explica que en la inmensa mayoría de los casos las aulas y los anfiteatros tienen plazas de sobra, pero cuando eso no ocurra, los responsables universitarios podrán desdoblar las salas o retransmitir las clases en otros espacios para repartir a los estudiantes.

Si hay un brote con más de tres positivos en una misma unidad de enseñanza durante un periodo de siete días, la Seguridad Social se encargará de la identificación de las personas que han estado en contacto con los infectados y con ellos se aplicará la regla general establecida por las autoridades francesas.

Eso significa que un estudiante identificado como contacto de un positivo si está vacunado no tendrá que aislarse y podrá continuar asistiendo a las clases. Si no está vacunado o es positivo, su aislamiento durará siete días y el alumno podrá seguir los cursos a distancia.

La ministra subrayó que para ir a clase no se exigirá el certificado sanitario, que se ha hecho obligatorio en Francia para muchas actividades de la vida social, como ir al cine, al teatro, a un espectáculo e incluso para tomar algo en un bar o en un restaurante.

No obstante, el certificado será necesario para participar en actos festivos universitarios organizados por las asociaciones de estudiantes o en las actividades culturales y deportivas que reciban público exterior a las universidades. También en los coloquios o seminarios científicos con más de 50 participantes.

El Gobierno francés prevé la instalación de centros de vacunación en los campus universitarios, pilotados por las autoridades sanitarias, para incitar a que se inmunicen los que no lo hayan hecho y facilitarles las cosas.

Vidal señala que un 80 % de los estudiantes ya han recibido al menos una dosis y el 63 % han finalizado la pauta de vacunación. Cuando empiecen las clases a mediados de septiembre, calcula que ese porcentaje habrá subido al 80 %.

Con respecto a los estudiantes extranjeros (son 370.000 de un total de unos 2,8 millones), la ministra afirma que si están vacunados podrán acceder "sin problemas" a las universidades.

Los que lleguen de países considerados en rojo por Francia por un alto nivel de circulación de la covid, habrán de registrarse en la Seguridad Social para que se vacunen rápidamente. Los centros universitarios se encargarán de vigilar que lo hacen.