La protección contra la covid en vacunados disminuye en un plazo de seis meses

EFE/EPA/Bagus Indahono/ Archivo

Londres, 25 ago (EFE).- La protección contra las infecciones por covid-19 en personas que están completamente vacunadas con los preparados de AstraZeneca y Pfizer comienza a disminuir en un plazo de unos seis meses, según los hallazgos de un estudio divulgado este miércoles.

Los resultados difundidos hoy por expertos a cargo de la investigación Zoe Covid revelaron que la protección de la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech, que protegía en un 88 % frente al virus un mes después de administrarse la segunda dosis, disminuía hasta el 74 % entre 5 y 6 meses después de la segunda inyección.

En el caso de la desarrollada por AstraZeneca, que ofrecía un 77 % de protección contra la infección por coronavirus un mes después de la segunda dosis, los científicos vieron que después de cuatro a cinco meses de la vacuna esa protección disminuía al 67 %.

El estudio fue realizado empleando resultados de test de covid que dieron positivo realizados entre los pasados meses de mayo y julio entre más de un millón de personas en Reino Unido que contaban ya con la pauta completa de inmunización.

Además, los expertos señalaron que en el peor de los casos la protección que aportan esas vacunas contra el virus podría empezar a decaer hasta situarse por debajo del 50 % en ancianos y trabajadores sanitarios para el invierno.

Tim Spector, el investigador principal de la aplicación Zoe Covid, detrás de este análisis, considera que estos resultados explicarían los casos de infección registrados en personas con la pauta completa de vacunación.

"Debemos esperar una disminución en la protección (de las vacunas) pero esto no es motivo para que la gente no se vacune", afirmó Spector.

Recordó asimismo que las vacunas "siguen proporcionando altos niveles de protección para la mayoría de la población, especialmente frente a la variante Delta, con lo que seguimos necesitando que se vacune completamente al máximo de personas posible".

El Reino Unido podría empezar a ofrecer una tercera vacuna de refuerzo contra el coronavirus el próximo mes a algunas personas, si bien todavía está pendiente de obtener la recomendación del organismo independiente JCVI, que evalúa esa posibilidad.

Sin embargo, Spector opinó a la BBC que "muchas personas podrían no necesitarlo" y consideró que este asunto ha de ser "gestionado con más cuidado".