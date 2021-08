JJ.PP.- Los taekwondistas Zakia Khudadadi y Hossain Rasouli están ya "seguros" y fuera de Afganistán

TOKIO, 25 (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro)



El Comité Paralímpico Internacional (CPI) confirmó este miércoles que los taekwondistas Zakia Khudadadi y Hossain Rasouli, los dos deportistas afganos que iban a competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, se encuentran fuera de Afganistán y "seguros".



"Hay mucha especulación en este momento, pero lo que puedo confirmar es que no están en Afganistán. No les voy a decir dónde están, porque no se trata de deporte, se trata de la vida humana y de mantener a las personas a salvo", aseguró Craig Spence, portavoz del CPI, en rueda de prensa en Tokio.



El directivo recalcó que ambos "están ahora en un lugar seguro", pero que han tenido que pasar por "un proceso muy traumático". "Están siendo sometidos a asesoramiento y a pruebas de salud psicológica", subrayó Spence, que dejó claro que no se están "comunicando con ellos directamente". "Nos mantienen informados sobre su paradero, están seguros", sentenció.