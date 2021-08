Jasikevicius: "Cuando Pau Gasol se canse del golf igual nos llama"

El entrenador del Barcelona, el lituano Sarunas Jasikevicius da instrucciones al pívot Pau Gasol durante un partido de la pasada temporada. EFE/Ramón de la Rocha/Archivo

Andorra La Vella, 25 ago (EFE).- Sarunas Jasikevicius, técnico del Barça, tiró de humor en la espera de la decisión de Pau Gasol. "Cuando se canse del golf igual nos llama. Está jugando mucho a golf ahora mismo y él tiene que mejorar".

Después de su toque de humor, el entrenador lituano de los blaugrana se puso un poco más serio. "Hablando en serio no tenemos noticias de Pau Gasol y, de momento, seguimos con lo que tenemos", aseguró Jasikevicius, desde el primer día de pretemporada en Encamp (Principado de Andorra).

El Barça no contará hasta el sábado en dinámica de grupo con el nuevo base Nico Laprovittola ni tampoco con el alero Álex Abrines. Los dos fueron los últimos en llegar por la cita olímpica con sus respectivas selecciones. Eso sí, los de 'Saras' Jasikevicius jugarán mañana (19 horas) su primer partido amistoso con el MoraBanc Andorra en el Complejo Deportivo de Encamp a puerta abierta. "Se trata de un partido de pretemporada. Daremos nuestro máximo y quizás el resultado es secundario. Daremos la oportunidad de debutar a alguno de los jóvenes que les hace mucha ilusión igual que a nosotros".

El vigente campeón de la Liga ACB llega a Encamp con cuatro jugadores del B: Michael Caicedo, Gael Bonilla, Ibou Badji y Agustín Ubal. Las novedades del Barça para está nueva temporada son el pívot turco Sertac Sanli (Anadolu Efes), el escolta Rokas Jokubaitis y Nigel Hayes (Zalgiris) y Nico Laprovittola (Real Madrid).

"Estamos integrando los nuevos jugadores poco a poco. Álex Abrines y Nico no estarán aún trabajando con el grupo, pero sí que jugarán el partido amistoso del lunes contra el Limoges. ¿Plantilla cerrada? Siempre estamos abiertos a lo que pueda surgir. Aún así, tenemos una plantilla compensada y con muchas opciones en cualquier posición", argumentó el preparador azulgrana.

El capitán de los blaugrana, Pierre Oriola, afronta una nueva temporada con sólo cuatro caras nuevas. "Este será un curso muy ilusionante. Está pretemporada nos servirá para pulir detalles y unirnos más como grupo".

Mañana, en Encamp, primer partido amistoso a las 19 horas contra el MoraBanc de Ibon Navarro y el lunes contra el Limoges de la liga francesa.