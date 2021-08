J Balvin arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

J Balvin (@jbalvin) publicó en las últimas horas una serie de publicaciones en las redesque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 3.793.858 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares fueron:





De llegar a pie, a que mi mejor amigo el negro me llevará en su carro. De montar en bus para ir a diferentes ciudades, a rentar carros. De montarme en pequeñas lanchas para llegar a ciertos pueblos de mi país, a montar en avión comercial en la última silla junto al baño y después tener el lujo de poder sentarme en la salida de emergencia y así tener más espacio para estirar los pies. De acumular millas y poder pedir ascenso para sentarme en primera clase, a montar en pequeñas avionetas que en realidad eran unos zancudos y ahora así, pasar a mi tercer avión. Aquí inspiramos, no alardeamos. Disfruten el proceso y sueñen en grande, Jose PD: Si fuese lo que tengo, el día que no tenga no sería nadie, pues yo valgo lo mismo sin todo esto!





Yo también me uni al trend de #indagetto que locura!





Otra más pa la cultura NO DEJEN DE SOÑAR 🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏 @fortnite LATINO GANG





Mi visión vas más alla de la música, LATINOS ES NUESTRO TIEMPO.





LATINO GANG !! Pa la Cultura @fortnite #indagetto @cousinskeether dance 🕺🏿⚡️⚡️⚡️⚡️

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.