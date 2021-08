Huawei Cloud intensifica inversiones en Latinoamerica y Caribe

Como parte de la celebración de su segundo aniversario en la región, Huawei Cloud realizará una serie de actividades, y junto con sus clientes y socios compartirá experiencias en transformación digital y actualización inteligente. EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- Huawei Cloud anunció este miércoles que pondrá en marcha proyectos de apoyo a socios en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos el Programa Spark, con un fondo de 10 millones de dólares para la innovación en start-ups.

La plataforma también señaló que el Programa de Ecosistemas de Servicios Móviles de Huawei (HMS) donará otros 10 millones de dólares para permitir que los desarrolladores de aplicaciones y los socios mejoren la experiencia en la nube.

Como parte de la celebración de su segundo aniversario en la región, Huawei Cloud realizará desde hoy hasta el 3 de septiembre una serie de actividades, y junto con sus clientes y socios compartirá experiencias en transformación digital y actualización inteligente.

El evento incluye una serie de lanzamientos que cubren la nube distribuida, servicios nativos de la nube, big data, inteligencia artificial y servicio de video, según informó en un comunicado.

Los siguientes servicios en la nube se lanzan por primera vez en la región: Intelligent EdgeCloud (IEC), Intelligent EdgeFabric (IEF), KYON (Keep Your Own Network), FunctionGraph 2.0, Multi-Cloud Container Platform (MCP), Application Service Mesh (ASM), Container Guard Service (CGS), base de datos GaussDB, ModelArts Pro (plataforma de desarrollo de inteligencia artificial para empresas) y servicio de video nativo de la nube.

"Estas poderosas ofertas ayudan a nuestros clientes en la región a simplificar las conexiones, la implementación, el análisis de datos, la adopción de IA y la implementación de servicios, lo que facilita su transformación digital", agrega el comunicado.

"La nube es el núcleo de la industria de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) y una fuerza impulsora clave para la digitalización de la industria", dijo Zhang Ping'an, Vicepresidente sénior de Huawei, Director Ejecutivo de la Unidad de Negocios Huawei Cloud y Presidente de Huawei Consumer Cloud Services.

"Huawei predice que el 80% de las empresas utilizarán tecnologías nativas de la nube para 2023, y para 2025, el 97% de las grandes empresas utilizarán IA (Inteligencia Artificial) para mejorar la producción y la eficiencia operativa, y todas las empresas utilizarán tecnologías de nube", agregó.

Según Zhang, Huawei Cloud se compromete "a ayudar a las empresas a implementar y utilizar la nube para adelantarse en esta nueva ola de la economía digital. Al hacerlo, nos ganamos la confianza de más y más clientes y socios en todo el mundo".

"En el futuro, fortaleceremos nuestro apoyo para la transformación digital y la actualización inteligente de nuestros clientes en América Latina a través de cuatro iniciativas: innovación tecnológica continua, alcance conjunto de HUAWEI CLOUD con Huawei Mobile Services, servicios globales + locales, y ecosistemas de negocios de alta calidad", dijo Zhang.

"Invitamos a más socios a unirse. Juntos, construiremos un ecosistema digital robusto en todo el mundo, y sentaremos las bases de la nube para un mundo inteligente", concluyó.