Guatemala.- El Olivo Arena acoge desde el sábado un torneo cuadrangular de fútbol sala preparatorio para el Mundial

25 (EUROPA PRESS)



El Palacio de Deportes Olivo Arena acogerá del 28 al 31 de agosto el Torneo Cuadrangular de Fútbol Sala Andalucía Región Europea del Deporte en el que participarán las selecciones nacionales de España, Guatemala, Vietnam y Japón. Se trata de una competición preparatoria para el Mundial de Lituania que se disputa el próximo mes de septiembre y en el que estarán estos cuatro combinados.



El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha participado en la presentación de este torneo que será el primer gran acontecimiento deportivo que se dispute en el recinto jiennense tras su inauguración el pasado 1 de julio.



"Cuando inauguramos el Palacio de Deportes Olivo Arena era un punto y seguido en un proceso que iniciamos unos años antes para construir esta gran infraestructura deportiva en la única capital andaluza que no tenía una instalación de este nivel", Ha dicho Reyes.



Ha añadido que desde su inauguración, "el gran reto es que este espacio sea algo vivo y en permanente actividad. Ese es el objetivo y creo que vamos por el camino adecuado. Y eso se consigue desde la vía de la colaboración entre las distintas administraciones y la implicación privada, en este caso, de la Real Federación Española de Fútbol".



El sábado, 28 de agosto, comenzará el torneo con los partidos Vietnam-Japón (18,00 horas), y España-Guatemala (20,15 horas). El domingo, 29 de agosto se disputarán los encuentros Japón-Guatemala (18,00 horas) y España-Vietnam (20,15 horas); y finalizará el cuadrangular el martes, 31 de agosto, con los partidos Vietnam- Guatemala (18,00 horas), y España-Japón (20,15 horas).



El aforo máximo para cada jornada es de 2.000 espectadores y las entradas ya se pueden adquirir en la web: https://tickets.rfef.es/event/futbol-sala-trofeo-jaen/



El presidente de la Administración provincial ha subrayado que el Olivo Arena "es una oportunidad para la provincia". En este punto, ha afirmado que "hace poco tiempo no podíamos pensar que Jaén pudiera albergar un cuadrangular de selecciones nacionales en una infraestructura digna y de calidad, y ahora, ya sabemos incluso que en 2022 será la sede de la fase final del Campeonato de Europa Sub-19 de fútbol sala".



"No vamos a parar, de la mano del Gobierno de Andalucía y del Ayuntamiento de Jaén en seguir aspirando para que el Olivo Arena sea el escenario elegido para que en Jaén podamos disfrutar de competiciones deportivas de élite y consigamos además el valor añadido, el retorno económico inmediato que implican estos eventos", ha concluido Reyes.



A la presentación del torneo han asistido también el alcalde de Jaén, Julio Millán; el secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal; y el presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pablo Lozano.



En su intervención, el alcalde ha destacado que la capital está asociada a los valores deportivos y al ocio saludable, y demuestra, "con garantías y en colaboración con otras instituciones, su capacidad para ser el escenario de grandes citas, una solvencia que es clave en el objetivo municipal de que Jaén sea Capital Europea del Deporte en 2023". "Desde el Ayuntamiento ponemos toda nuestra capacidad a disposición del éxito de este torneo", ha asegurado.