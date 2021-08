Grecia.- El primer ministro de Grecia admite "errores" en la gestión de los incendios

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha admitido este miércoles "errores" de su Gobierno en la gestión de los incendios que han asolado el país en agosto.



En una intervención ante el Parlamento en la que se ha debatido sobre los incendios y las críticas a la respuesta del Gobierno, Mitsotakis ha reconocido que las autoridades griegas "estaban mejor preparadas que en otros años", pero esta anticipación "no fue suficiente".



"Los errores no faltaron", ha continuado, al tiempo que ha lamentado que las autoridades se enfrentaron a 1.279 incendios, casi 60 al día, según ha recogido el diario griego 'Kathimerini'.



No obstante, Mitsotakis, que ha remarcado que los incendios son un "amargo coste" del cambio climático, ha defendido la labor de los bomberos y los servicios de protección civil y ha remarcado que la prioridad del Gobierno fue salvar vidas.



Grecia ha experimentado sus temperaturas más altas desde 1987 en agosto. El calor prolongado, que "ha convertido los bosques en depósitos de pólvora", en palabras de Mitsotakis, han arrasado más de 100.000 hectáreas.