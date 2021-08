Gardner en apuros, Acosta no tanto, pero ambos obligados a buscar el triunfo

El piloto español de Moto3, Pedro Acosta. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 25 ago (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM) pasa por ciertos apuros en Moto3, aunque no tantos como el australiano Remy Gardner (Kalex) en Moto2, tras sus últimos resultados, lo que les obliga a buscar el triunfo en su próxima cita, el Gran Premio de Inglaterra de motociclismo que este fin de semana se disputa en el circuito de Silverstone. Remy Gardner llegó a tener una importante ventaja al frente de la tabla de puntos del campeonato, en la que ahora apenas dispone de 19 puntos de ventaja sobre el español Raúl Fernández (KTM), quien con dos victorias en sus tres últimos grandes premios le ha metido una presión inesperada a su propio compañero de equipo. Este es el motivo principal de que el australiano Remy Gardner -que reside en la localidad barcelonesa de Sitges desde hace años-, necesite una victoria clara sobre su compañero de equipo que le devuelva la tranquilidad tanto en la clasificación del campeonato como a su propio estado de ánimo, frente a un Raúl Fernández que acumula más victorias que él en lo que va de temporada. Gardner y Fernández serán uno de los focos de interés en el circuito británico, en el que ambos pueden encontrar a unos peligrosos rivales en los integrantes del equipo Marc VDS, el "local" Sam Lowes y el español Augusto Fernández (Kalex), quien encadena nada menos que tres podios consecutivos, siempre como tercer clasificado, en los últimos grandes premios disputados hasta el momento. Su compañero Sam Lowes (Kalex), aspirante siempre al título en la categoría, protagoniza una segunda parte del campeonato con muchos altibajos y la llegada de Silverstone podría representar para él el revulsivo que le hace falta para subir a lo más alto del cajón y dar un giro a su trayectoria deportiva, aunque en la actualidad se encuentre a 92 puntos del líder del campeonato y por tanto prácticamente descartado de la pelea por el título. En una situación muy parecida se encuentra el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), quien a pesar de ser tercero en la competición, está a 47 puntos de Remy Gardner y aunque quedan como mínimo siete carreras por disputarse, sólo una serie ininterrumpida de podios y/o victorias le mantendrían en la pelea por el campeonato. No obstante la "solvencia" y ventaja de Remy Gardner o Raúl Fernández, los más claros contendientes en la pelea por el campeonato, en la lucha por el podio e incluso por la victoria también se podrían ver involucrados los españoles Arón Canet (Boscoscuro), Xavier Vierge (Kalex) o Jorge Navarro (Boscoscuro), además del italiano Fabio di Giannantonio (Kalex) o el japonés Ai Ogura (Kalex). Pedro Acosta (KTM) cuenta con una ventaja mucho mayor en su categoría que la del australiano Remy Gardner en Moto2, 41 puntos respecto al también español Sergio García Dols (Gasgas), pero no por ello se puede relajar en lo más mínimo, pues éste suma tres podios consecutivos, con una victoria incluida, en sus tres últimas participaciones. La solvencia de Pedro Acosta al frente del campeonato en el año de su debut parece incuestionable, pero no le va a permitir ni un ápice de calma o distracción si no quiere ver comprometida su brillante primera parte del campeonato, aunque llega a un circuito completamente nuevo para él. Una vez más, Acosta será la referencia de la categoría, pero en el primer lugar de la lista de sus rivales en Silverstone habrá que poner al local John McPhee (Honda), por el conocimiento que tiene del trazado, que para muchos de los pilotos de la categoría más pequeña será una novedad al no haberse corrido en él en la temporada 2020. Así, además de McPhee, en Silverstone pueden buscar su "cuota de protagonismo" pilotos como los italianos Romano Fenati (Husqvarna), quien sin hacer excesivo ruido es tercero del campeonato, Dennis Foggia (Honda) o Niccolo Antonelli (Honda), los españoles Jaume Masiá (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) e Izan Guevara, o los japoneses Ayumu Sasaki (KTM) y Kaito Toba (KTM), además del surafricano Darryn Binder (Honda). Juan Antonio Lladós