Fútbol.- La Liga italiana se suma a LaLiga y la Premier en su apoyo a no ceder jugadores internacionales a la CONMEBOL

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La Liga de fútbol italiano ha emitido este miércoles un comunicado mostrando su apoyo a los clubes que no quieran liberar a sus jugadores internacionales para disputar partidos en la zona CONMEBOL, obligándoles a una cuarentena posterior a su regreso, mostrando la misma postura que la Premier League y LaLiga.



"La Lega Nazionale Serie A anuncia que con motivo de la ventana FIFA de septiembre de 2021, apoyará la decisión de sus Clubes de no liberar jugadores convocados por las selecciones nacionales para jugar en los países a los que regresan", apuntó en un comunicado debido a la ley vigente relacionada con el virus Sars-Cov-2.



"De lo contrario, la decisión de la FIFA de no extender las excepciones a las convocatorias a los países donde existe una obligación de cuarentena al regreso (circular FIFA 1749) y los diferentes las limitaciones relacionadas con la propagación de la pandemia crearían disparidades competitivas para equipos que permiten a sus miembros viajar a estos países", sentenció La 'Lega' italiana.