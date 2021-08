Fútbol.- El Valencia da por "ejecutada" la Fase 1 de la ATE del Mestalla y culpa al Ayuntamiento de demoras en las obras

03-10-2017 Obras del Nuevo Mestalla del Valencia CF ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA DEPORTES



VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)



El Valencia Club de Fútbol ha enviado a la Conselleria de Economía Sostenible nueva documentación para explicar los retrasos en el cumplimiento de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Mestalla e intentar que se atienda su solicitud de prórroga cinco años más, hasta el 2030.



La entidad valencianista entiende que la Fase 1 de la ATE "debe darse por ejecutada" y por tanto cumplidas sus obligaciones desde el 5 de julio de 2019, fecha de emisión por parte del Ayuntamiento de València del acta de recepción de las obras del proyecto de urbanización.



En este sentido, el documento argumenta que la mayor parte de estas obras se llevó a cabo durante 2017, pero que su finalización se demoró por la tardanza de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la concesión de las autorizaciones definitivas, por las conexiones eléctricas y las tramitaciones con Iberdrola y porque "el Ayuntamiento de València tardó más de tres meses en llevar a cabo la recepción de las citadas obras".



Con este escrito, el Valencia CF da respuesta al requerimiento de la Conselleria de Economía Sostenible, que le solicitó documentación adicional para complementar las alegaciones que el club presentó el pasado 26 de julio, ante la negativa de este departamento a prorrogar la ATE.



En sus alegaciones, el presidente de la entidad valencianista, Anil Murthy, sostenía se han producido hechos que "han dificultado" el desarrollo de sus fases por parte del club como promotor y que no le son imputables. Entre esas circunstancias, citaba el hecho de que la empresa responsable no haya construido un hotel sobre la parcela de la Avenida de Aragón y las consecuencias que la pandemia mundial de Covid-19.



Sobre las actuaciones contempladas en la Fase II de la ATE, llegaba a hablar de "inacción" por parte del Ayuntamiento de València. En este sentido, aseguraba que el proyecto de la reparcelación del antiguo Mestalla fue presentado ante el consistorio en septiembre de 2016, "sin embargo, desde el Ayuntamiento no se realizó ningún requerimiento oficial hasta transcurrido un año y medio aproximadamente, esto es, el 23 de febrero de 2018".



Ese plazo demuestra, a juicio del club de fútbol, "la inacción" por parte del Ayuntamiento y la "falta de cooperación e intención de realizar un seguimiento diligente en la ejecución de la ATE".



En la documentación complementaria presentada ahora, la entidad valencianista hace un repaso cronológico de las actuaciones llevadas a cabo para ejecutar la ATE y recuerda todas las reuniones con representantes municipales que se han mantenido a lo largo de este tiempo.



A su vez, el Valencia CF se pone a disposición de la Administración para "colaborar" en cualquier aclaración que pudiera precisar respecto de la documentación y consideraciones aportadas, y en su caso, "cooperar en la obtención de aquella documentación de la que el Club no ha sido parte y que no ha podido ser facilitada, pero que sí está en poder del Ayuntamiento de València".



Cabe recordar que la Abogacía de la Generalitat emitió la semana pasada un informe que concluye que el Consell "está obligado a resolver anticipadamente la Actuación Territorial Estratégica (ATE) del Mestalla", cuyas obras estaba previsto que finalizaran en 2025.



El documento señala que "la ley impone a la Administración un mandato imperativo, una obligación de actuar ante el incumplimiento de las condiciones impuestas en la ATE por su promotor", el Valencia CF, y plantea dos opciones: o bien declarar la caducidad de la ATE, o bien acordar la sustitución del promotor.



En cuanto a la competencia para tomar la decisión la Abogacía considera que no corresponde ni a la Conselleria de Economía ni a la de Territorio, sino que el acuerdo debe pasar por el pleno del Consell.