Fútbol.- El PSG pide 220 millones de euros por el traspaso de Kylian Mbappé

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Paris Saint-Germain aceptaría una oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé que alcanzase los 220 millones de euros, según informa este miércoles el diario francés 'Le Parisien' en su edición digital, desestimando así la primera oferta de los merengues por 160 millones.



El director deportivo del club francés, Leonardo Araujo, ya explicó este miércoles que la primera oferta del Real Madrid es "insuficiente" e incluso calificó el comportamiento de la entidad española de "irrespetuoso, inaceptable e ilegal" por la intención de contratar al delantero del PSG en estos últimos días de mercado.



Según informa el rotativo francés, el PSG pretende -con esta cantidad- compensar los 35 millones de euros que tendría que pagar al AS Mónaco, su club de procedencia, dada la existencia de una cláusula en su contrato tanto por una renovación con los parisinos, como por un futuro traspaso.



La cifra que pide el PSG son 60 millones más de los que ofrece el Real Madrid, que todavía tiene seis días para seguir intentando el fichaje de Kylian Mbappé. El club parisino parece dispuesto a vender al jugador aunque se está mostrando inflexible en las últimas horas respecto al precio fijado.



La no salida de Mbappé en este mercado les impediría ingresar casi la misma inversión realizada por el ariete hace cuatro temporadas, o incluso más en función de los pluses. Una cantidad que no recibirían si el jugador firma con los blancos el próximo mes de enero, cuando sea agente libre al estar en su último año de contrato.