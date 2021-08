Florida: Debate de uso de mascarillas en aulas va a la corte

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — El coronavirus está alterando la dinámica de cada vez más aulas de Florida, mientras los abogados del gobernador Ron DeSantis presentan argumentos en contra de las órdenes de uso de mascarillas en las escuelas ante un tribunal de Tallahassee.

Otros tres distritos escolares sostuvieron audiencias el martes para discutir medidas más estrictas de uso de cubrebocas para evitar más interrupciones luego de que un creciente número de miembros del personal y estudiantes ha sido enviado a sus casas por infecciones de COVID-19 y por exposición al virus.

Las juntas escolares de los condados de Orange, Pinellas y Monroe se podrían unir a otros ocho distritos en el desafío al gobernador republicano, cuya orden ejecutiva dio a los padres de familia el poder para decidir si un niño porta o no una mascarilla en la escuela. En conjunto, los tres distritos tienen más de 3.000 estudiantes a los que se les dijo tajantemente que no volvieran a sus aulas tras dar positivo en las pruebas de coronavirus o si estuvieron expuestos al virus.

Los miembros de la junta escolar en el condado Orange, donde se ubica Orlando, no votaron a favor de un cambio de política, pero exigieron a su superintendente imponer una orden de 60 días conforme a la la actual política de barbijos en el distrito. A partir del lunes, todos los estudiantes estarán obligados a llevar mascarilla a menos que cuenten con exención médica. Con los casi 200.000 estudiantes en el condado Orange, más de 1,4 millones de los 2,7 millones de estudiantes en Florida estarán sujetos a una orden para el uso forzoso de mascarilla.

Por su parte, la junta escolar en el condado Pinellas, donde se encuentran St. Petersburg y Clearwater, rechazó por votación de 4-3 programar una reunión de emergencia para esta semana a fin de considerar una orden de 90 días para el uso forzoso de la mascarilla. Docenas de personas se pronunciaron a favor y en contra antes de la votación.

El miembro de la junta de Pinelas, Bll Dudley, mencionó diversos estudios según los cuales hay poca diferencia en la propagación del coronavirus entre los niños usen o no mascarillas.

“Si no hay diferencia, ¿para qué hacerlo?”, dijo Dudley. “Tenemos una orden, y esa orden es la de elegir. Hagan lo que ustedes crean que es lo mejor para su hijo”.

La audiencia de tres días que empezó el lunes ante el juez de circuito del condado de Leon, John C. Cooper, pone a padres de familia a favor del uso de mascarillas contra el gobierno de DeSantis y los funcionarios de educación del estado, quienes señalan que los padres, y no las escuelas, son los que deberían decidir si sus hijos deben o no llevar cubrebocas.

La variante delta del coronavirus, de mayor contagio, provocó un aumento de casos en Florida y una cifra récord de hospitalizaciones en momentos en que las escuelas se preparaban para reanudar las clases presenciales ese mes. Para mediados de agosto, el estado registraba más de 21.000 infecciones nuevas diarias, respecto a las 8.500 que reportó un mes antes. Había 16.820 personas hospitalizadas en Florida con COVID-19 el martes, de acuerdo con cifras del gobierno federal, en comparación con las más de 17.000 registradas la semana pasada.

La doctora Mona Mangat, especialista en inmunología pediátrica en St. Petersburg, testificó el martes a favor de las demandas de quienes consideran esencial el uso de mascarillas en las aulas porque los niños y niñas de 12 años o menos aún no pueden acceder a vacunas.

“Esto nos pone en la situación de vacunar a quien se pueda y ordenar mascarillas para todos”, señaló Mangat. “Disponer el uso de mascarillas donde sea posible es mejor que nada”.