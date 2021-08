Estudio: COVID conlleva mayor riesgo para corazón que vacuna

NUEVA YORK (AP) — El COVID-19 conlleva un riesgo mucho mayor de provocar inflamación del corazón que la vacuna contra la enfermedad desarrollada por Pfizer, de acuerdo con un estudio de Israel publicado el miércoles.

Investigadores de Tel Aviv estiman que se registraron tres casos por cada 100.000 personas que fueron inoculadas con la vacuna de Pfizer. Pero el riesgo era de 11 por cada 100.000 en personas que contrajeron el virus.

El estudio fue publicado en la revista New England Journal of Medicine.

Es el primer estudio que evalúa los posibles riesgos de la vacunación “en el contexto de la comprensión de los posibles beneficios de la misma", señaló la doctora Grace Lee, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de Stanford.

Reportes anteriores han vinculado las vacunas contra COVID-19 desarrolladas por Pfizer y Moderna con casos de inflamación del músculo cardíaco. El problema fue observado principalmente en varones adolescentes y adultos jóvenes, quienes presentaron dolor de pecho unos días después de haber sido vacunados.

Las autoridades de sanidad de Estados Unidos dijeron que, en total, han confirmado unos 800 casos relacionados con la vacuna de dos tipos de inflamación, en el músculo cardíaco y en el tejido que recubre el corazón.

Los investigadores del Instituto Clalit examinaron a cientos de miles de personas vacunadas y no vacunadas. Por separado, analizaron a personas no vacunadas que habían contraído el virus y a personas que no estaban infectadas.

Dado que se estudiaron dos grupos diferentes, los investigadores se vieron limitados a la hora de hacer comparaciones. El estudio se centró únicamente en la vacuna de Pfizer, y no proporcionó un desglose de los resultados por edad o sexo.