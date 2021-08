¿Está de regreso la mezcla de flores y animal print? Paula Echevarría demuestra con su último look que ¡sí!

18-12-2019 Paula Echevarría EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Viviendo uno de los veranos más especiales de su vida tras el nacimiento el pasado mes de abril de su segundo hijo, Miguel Jr, Paula Echevarría no para. Y despues de unos días en su Asturias natal disfrutando de la familia y del 'fresquito' que tanto hemos echado de menos en el resto del país, la actriz se encuentra en Marbella apurando las vacaciones y presumiendo de bronceado, de amor y, como no, de esa elegancia innata en ella que hace que todo lo que se ponga le siente de maravilla.



Como su último outfit, con el que además de mostrar lo recuperadísima que está 4 meses después de dar a luz a su pequeño, Paula ha confirmado el regreso de uno de las combinaciones fashion que más vimos hace varias temporadas y que, tan amado como odiado, parece que vuelve pisando con fuerza: El animal print con estampado de flores. Una mezcla en cierto modo arriesgada que a muchas no nos acababa de convencer... Hasta que llegó la asturiana y nos convenció de nuestro error con un vestido tan versátil como ideal con el que, una vez más, se convierte en la mejor vestida del día.



Un modelo de leopardo con print floral que Paula se ha enfundado para disfrutar de una noche mágica en Málaga en compañía de su inseparable Miguel Torres y que es perfecto tanto para una cena de verano como para un evento especial, léase boda, bautizo o comunión. De la firma Never Fully Dressed (y de la temporada pasada, por cierto), es un diseño midi de manga larga, bastante ajustado al cuerpo y con una abertura frontal para presumir de piernas en el que, si algo destaca, es su llamativo estampado que combina el animal print con grandes flores en color rosa.



Un vestido ideal que la asturiana combinó con unas originales sandalias de tacón con tiras transparentes de vinilo y el pelo suelto y ligeramente ondulada. Sencillamente perfecta y, una vez más, adelantando una de las tendencias que a buen seguro nos cansaremos de ver en los próximos meses, el estampado floral con animal print. ¡Se admiten apuestas!