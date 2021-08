España.- Sánchez y Vivas pactan activar los recursos necesarios para que los menores retornen a Marruecos

El presidente ceutí dice que no se barajan traslados a la Península y renuncia al acuerdo de 2007 con Rabat, pero sin polemizar con Marlaska



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, han pactado este miércoles fortalecer y activar "todos los recursos que sean necesarios" para lograr el objetivo de retornar a los menores a Marruecos "en el menor tiempo posible" y atendiendo a los reparos de la justicia por usar el acuerdo firmado con Rabat en 2007.



En rueda de prensa tras la reunión en Moncloa, el presidente de la ciudad autónoma ha explicado que entienden que no es posible aplicar el acuerdo de 2007 y que el marco jurídico válido es la ley de extranjería y la elaboración de expedientes individualizados, como pedían Fiscalía y ONG. Además, ha señalado que no barajan traslados a la Península porque la prioridad es que vuelvan a Marruecos pensando "en el interés superior del menor".



GRACIAS A SÁNCHEZ



Vivas ha agradecido la colaboración de Sánchez, que lo citó en Moncloa este miércoles tras el fallo judicial que mantenía el rechazo al retorno defendido tanto por el Gobierno de Ceuta como por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con quien "no ve motivos para polemizar". También ha rechazado contradicciones en el PP, ya que todos, ha dicho, ven en esto una "cuestión de Estado".



El presidente ceutí ha señalado que acatarán la resolución judicial que suspende el retorno en el marco del acuerdo de 2007 firmado con Rabat, reconociendo que fue Ceuta quien instó a su aplicación a la Delegación del Gobierno ante una situación que califica de "insostenible" desde la entrada de 12.000 personas en mayo, de ahí que se requiera de "soluciones inaplazables".



El presidente ceutí ha dicho que esa urgencia fue la que motivó la "alternativa" de recurrir al acuerdo de 2007, no utilizado hasta la fecha, previo visto bueno de Marruecos. "Creíamos que estábamos actuando de manera correcta, pero esta interpretación no ha sido asumida por los jueces", ha reconocido antes de rechazar cualquier modificación de la ley de extranjería o de su reglamento por ser inviable atendiendo al obligado cumplimiento de los convenios internacionales.



"CUANTOS MÁS MEDIOS, MEJOR"



La solución, ha dicho desde el Palacio de La Moncloa, se buscará "de acuerdo con la interpretación de las leyes que hacen los jueces" y contando con Marruecos. De ahí que valore positivamente que el Gobierno central se comprometa a "fortalecer cuantos recursos sean necesarios" para poner "todas las capacidades" en este empeño, aunque no se baraja entre ellas traslados a la Península.



"Cuanto más medios se pongan en la resolución de expedientes, antes se podrán terminar", ha añadido tras volver a defender que todas las instituciones pensaban hasta ayer que el retorno asistido "por la vía más rápida" del acuerdo de 2007 era un "instrumento jurídico alternativo válido por la excepcionalidad que vive Ceuta", que tiene a más de 700 menores tutelados.



CUMPLIR CON EL REGLAMENTO



"Los jueces nos han dicho que no", ha reconocido con resignación Vivas, que ha apelado a su veteranía dentro de la política para subrayar que otras "muchas veces" desde los tribunales se "rectifican actuaciones de las administraciones públicas" y que, por tanto, lo que toca es acatarlo. "Hay que cumplir con el reglamento de la ley de extranjería, eso ha quedado claro", ha terciado.



Vivas ha insistido en que no piensa "descargar la responsabilidad" ni en Interior ni en la Delegación del Gobierno, subrayando que Grande-Marlaska "se ajusta a la verdad" cuando dice que no activó el procedimiento iniciado el 16 de agosto. En la cita no se ha tratado el problema de la escolarización de estos niños, un asunto que, ha dicho, compete al Ministerio de Educación.



Tampoco ve contradicciones dentro del PP en esta materia, en referencia a la posición del presidente del partido, Pablo Casado, con quien dice que habla "muchísimas veces" y que siempre sostiene que los intereses de Ceuta, "que son los de España", están por encima de todo, y más en una "cuestión de Estado".