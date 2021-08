"Es posible batir un récord de Florence Griffith", asegura Elaine Thompson

"El récord está en mi punto de mira", confirmó este miércoles la campeona olímpica jamaicana Elaine Thompson-Herah sobre el récord del mundo de los 100 m de la estadounidense Florence Griffith-Joyner (10.49), establecido en 1988 y hasta ahora insuperable.

"No pensaba en poder batir el récord del mundo antes de la reunión de Pre Fontaine en Eugene", explicó Thompson-Herah en rueda de prensa antes de la reunión de Lausana el jueves.

El sábado, la jamaicana consiguió el 2º mejor tiempo de la historia de los 100 m con 10.54 segundos en Eugene (Oregón, Estados Unidos), unas semanas después de arrasar en los Juegos Olímpicos de Tokio (medallas de oro en 100, 200 y relevos 4x100 m).

"No esperaba correr en 10.54 segundos. Después de esta carrera, el récord está en mi punto de mira, pero tendría que hacer una carrera perfecta, con condiciones perfectas, entonces sería posible", desarrolló la atleta de 29 años.

Elaine Thompson-Herah es la primera velocista que se acerca al récord del mundo de Griffith-Joyner establecido en julio de 1988.

"Cuando veo sus carreras, me encanta observar su mecánica, su magnífica técnica", aseguró la caribeña sobre la estadounidense fallecida en 1998, conocida por su estilo único y también por las sospechas de dopaje en la temporada de su récord.

"Trato de hacer técnicamente lo mismo que ella. Es una buena inspiración para nuestro deporte. Si me hubieran preguntado hace unos años si era posible batir su récord, habría respondido que no. Pero haber corrido en 10.54 segundos lo ha puesto en mi punto de mira, me demuestra que todo es posible", declaró Thompson.

"Es posible batir un récord de 'Flo-Jo' y me encantaría hacerlo. Es alguien que me inspiró", cerró la jamaicana.

rg/lrb/gh