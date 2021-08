El Sindicato 'SIEnPrE" satisfecho por firma contrato de plantilla F del Rayo

El Sindicato de Entrenadores Profesionales de España “SIEnPrE” ha manifestado esta noche estar satisfecho por cómo se ha resuelto la crisis en el Rayo Vallecano Femenino, club que fue denunciado por la AFE al tener a jugadoras y entrenador sin estar de alta en la Seguridad Social.EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Madrid, 24 ago (EFE).- El Sindicato de Entrenadores Profesionales de España “SIEnPrE” ha manifestado esta noche estar satisfecho por cómo se ha resuelto la crisis en el Rayo Vallecano Femenino, club que fue denunciado por la AFE al tener a jugadoras y entrenador sin estar de alta en la Seguridad Social.

En un comunicado de prensa remitido a Efe, el sindicato ha subrayado que en "todo momento se ha mantenido al margen de todas las noticias y ha trabajado en silencio" con el cuerpo técnico del club como con la A.F.E.

El sindicato indica en su nota que el domingo pasado por la tarde su secretario general, Javi Chimeno, tuvo una llamada de teléfono con el director eportivo del Rayo Vallecano Femenino, Juan Pedro Navarro, "para arreglar el tema de manera amistosa y que todo quedara en una mera anécdota".

La crisis del Rayo femenino se inició hace ocho días cuando la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) instó al club madrileño a dar de alta en la Seguridad Social a las jugadoras, que estaban entrenando sin contrato.

Jugadoras y cuerpo técnico del conjunto madrileño estuvieron entrenando desde el 2 de agosto sin estar dados de alta en la Seguridad Social, por lo que decidieron acudir al sindicato de futbolistas para revertir la situación. AFE denunció al club alegando "un fraude" a la Seguridad Social.

El presidente de AFE, David Aganzo, aseguró además que existía un problema de desigualdad con la plantilla femenina respecto a la masculina, al señalar que "el tema de la desigualdad queda patente en este caso. Las jugadoras solo se han hecho una prueba anti-covid desde el 2 de agosto y no pueden aparcar dentro del recinto de la ciudad deportiva, a diferencia de sus compañeros de la plantilla masculina".

Por ello, AFE anunció en su comunicado que "también incluyó en su denuncia la necesidad, para su investigación y posible sanción, de abordar la situación de discriminación que han sufrido las futbolistas, en comparación a sus compañeros de Rayo Vallecano, en relación a sus condiciones laborales en aplicación de la legislación vigente".

El pasado sábado 21 de agosto, dos días después de que la plantilla al completo y AFE comparecieran en rueda de prensa para explicar lo ocurrido, el Rayo Vallecano emitió un comunicado en el que confirmó que las jugadoras fueron dadas de alta en la Seguridad Social con fecha 20 de agosto, poniendo fin a la situación contractual para con las jugadoras, que podrán volver a entrenar y preparar así su debut en liga el próximo 5 de septiembre.

"Debido a la emergencia de la situación, el Rayo ha realizado la negociación y celebración de los contratos disponiendo de sus fondos propios para no mermar las expectativas generadas en varias jugadoras por la drástica falta de ingresos generada ante la incomprensible situación de que todavía no esté aprobada la liga profesional", declaró el club presidido por Raúl Martín Presa.