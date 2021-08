El contagio de covid-19 en Vrabel de Titans se expande a Succop de Buccaneers

El entrenador en jefe de los Titans de Tennessee, Mike Vrabel. EFE/EPA/RICK MUSACCHIO/Archivo

Tampa (EE.UU.), 24 ago (EFE).- El pateador de los Buccaneers de Tampa Bay, Ryan Succop, se perderá por la covid-19 el último partido de pretemporada de la NFL, este sábado contra los Texans de Houston, informó este martes dijo el entrenador Bruce Arians.

El positivo de Succop se conoce dos días después de que el entrenador en jefe de los Titans de Tennessee, Mike Vrabel, manifestara el contagio.

Los Titans practicaron en las instalaciones de los Buccaneers el miércoles y el jueves, y ambos equipos jugaron el sábado por la noche. Vrabel dio positivo el domingo por la mañana.

"Todos los contactos (con Vrabel) quedan fuera. Tuvimos uno que fue a cenar con algunos chicos que dieron positivo hoy", dijo Ariansm quien agregó que "Fue a cenar con unos amigos de los Titans. Ese era Ryan Succop. Así que está fuera para este juego".

Succop está completamente vacunado. Cuando se le preguntó si había otros contactos cercanos que necesitarían ser monitoreados, Arians respondió que "No".

De acuerdo con los protocolos de la NFL, los jugadores, entrenadores y otro personal que son identificados como contactos cercanos y están vacunados deben tomar tres días consecutivos de pruebas MESA, pero no están obligados a aislarse. Esa ventana de tres días fue de domingo a martes, dijo una fuente del equipo.

Si Succop no hubiera sido vacunado, probablemente se lo habría considerado un "contacto cercano de alto riesgo" y se le habría requerido aislarlo en casa durante cinco días, más cinco días de monitoreo, junto con pruebas diarias.

Vrabel, quien permanece en cuarentena en casa hasta que pueda producir dos pruebas negativas en un período de 48 horas, dijo que no sabía qué jugadores fueron a cenar con Succop.

También se negó a comentar si otros entrenadores o jugadores han dado positivo por el virus.