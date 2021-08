EE.UU. confirma la salida de "varios cientos" de sus soldados de Afganistán

Fotografía de archivo cedida por el Departamento de Asuntos Públicos del Comando Central de los Estados Unidos a través de DVIDS que muestra a un infante de marina de los Estados Unidos asignado a la 24a Unidad Expedicionaria de los Infantes de Marina (MEU). EFE/EPA/U.S. Infantería de Marina / Lance Cpl. Nic /Archivo

Washington, 24 ago (EFE).- El Pentágono confirmó este martes que "varios cientos" de soldados estadounidenses han salido de Afganistán tras cumplir su misión en el aeropuerto de Kabul, y descartó que esto afecte la operación de evacuación y retirada de ese país que Washington espera concluir el próximo 31 de agosto.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, señaló en un comunicado que se trata de personal del cuartel general, de mantenimiento y de otras funciones de apoyo que tenía “programada su salida y cuya misión en el aeropuerto se completó".

Kirby defendió la decisión como una gestión "prudente y eficiente" de las fuerzas y aclaró que "no tendrá ningún impacto en la misión en cuestión".

Además, puntualizó que los mandos en el terreno están facultados para "realizar los ajustes que consideren oportunos, cuando lo consideren adecuado".

Horas antes, la cadena CNN, que citó a dos funcionarios del Departamento de Defensa, reveló que los primeros soldados de EE.UU. han comenzado ya a abandonar el país centroasiático para cumplir con el plazo de finales de agosto.

Una de esas fuentes aseguró que la disminución de los militares no va a afectar la misión de proteger el aeropuerto, ya que los comandantes sobre el terreno tienen capacidad de decir cuáles son las unidades que ya no son necesarias.

Washington debió reforzar su presencia militar en Afganistán para garantizar la seguridad del aeropuerto de Kabul desde el ascenso al poder de los talibanes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comunicó este martes a sus socios del G7, la Unión Europea (UE), la OTAN y la ONU que su país "está en vías" de culminar su retirada de Afganistán en la fecha límite del 31 de agosto.

Biden participó hoy en una reunión virtual con sus socios, en la que los aliados europeos no consiguieron convencer al estadounidense de ampliar el calendario de evacuación más allá de esa fecha.

E.UU. se ha visto obligado a acelerar el proceso de evacuación de sus nacionales y aliados en Afganistán por la rápida toma del poder por parte de los talibanes, que se hicieron con el control de Kabul el pasado 15 de agosto.