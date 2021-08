EE. UU. dona un millón de vacunas de Pfizer contra la covid-19 a Vietnam

EFE/EPA/MANAN VATSYAYANA / POOL

Ho Chi Minh (Vietnam), 25 ago (EFE).- La vicepresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Kamala Harris, anunció este miércoles la donación de un millón adicional de vacunas de la farmacéutica Pfizer a Vietnam, durante su visita oficial que se inició hoy en Hanói.

Con esta donación, que empezará a llegar en las próximas 24 horas, son ya seis millones las vacunas donadas por EEUU a Vietnam, que desde abril trata de frenar su peor rebrote de covid-19, especialmente en Ho Chi Minh (antigua Saigón), donde los ciudadanos tienen prohibido salir de casa por cualquier motivo desde el lunes.

"Sé que la población vietnamita afronta un tiempo difícil ahora", dijo Harris, que se convirtió hoy en la primera vicepresidenta estadounidense en visitar el país indochino.

La número dos de la Administración de Joe Biden inició su agenda oficial con una llamada de cortesía a su homóloga vietnamita, Vo Thi Anh Xuan, y se reunió después con el presidente del país, Nguyen Xuan Phuc, y con el primer ministro, Pham Minh Chinh.

La vicepresidenta ha insistido desde el inicio oficial de su gira el lunes en Singapur en el compromiso de EE. UU. en colaborar con los países de la zona en la lucha contra la pandemia y en que las donaciones de vacunas y otros equipamientos no conllevan ninguna contrapartida.

La pandemia está causando estragos en Vietnam, que hasta el pasado abril era uno de los países menos afectados por la covid-19 gracias a una respuesta temprana.

Sin embargo, la variante delta del coronavirus ha contribuido a una ola que arrastra una semana con más de 10.000 casos diarios y lleva acumulados más de 369.000 contagios y más de 9.000 muertes en medio de estrictas restricciones, sobre todo en la ciudad de Ho Chi Minh.

El envío de las vacunas podría ayudar a remontar el lento avance de la vacunación en Vietnam, donde hasta el momento solo han sido inoculados el 16,1 % de la población con una dosis y el 1,9 % con la pauta completa, según datos de "Our World in Data".

Harris concluirá mañana en la capital vietnamita su gira por el Sudeste Asiático en la que ha tratado de reforzar la influencia de EE. UU. en la zona, tras la visita el mes pasado a Singapur, Vietnam y Filipinas del secretario de Defensa, Lloyd Austin.