Ecuador y México iniciarán el diálogo para un TLC "de inmediato", según el canciller Montalvo

En la imagen un registro del ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Mauricio Montalvo, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Quito, 25 ago (EFE).- Las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre Ecuador y México se iniciarán de forma "inmediata" con la mira puesta en la incorporación del país andino en la Alianza del Pacífico, confirmó a Efe el canciller ecuatoriano Mauricio Montalvo.

Este miércoles "el equipo (del ministro de Producción), Julio José Prado, va a empezar a conversar y, de hecho, ya ha estado dialogando con su contraparte, la ministra (mexicana) de Economía (Tatiana) Clouthier. Así que esto es inmediato", aseveró.

Y abundó que "la disposición está ya dada y se trabajará de manera formal", si bien "no sabría decir cuándo exactamente, pero la disposición es que sea de inmediato".

TERMINA LA ESPERA

Ecuador estaba pendiente en los últimos dos meses de una crucial decisión de México para el reinicio de esas negociaciones, después de que en junio se reincorporara al mecanismo de la CIADI para el arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, que bloqueaba el proceso.

Ahora, las partes deberán establecer las once mesas de negociación para abordar cada uno de los aspectos involucrados en el TLC y resolver sus diferencias en materia de inversión, aranceles, productos, tecnicismos y otros aspectos.

Junto con la "diplomacia de las vacunas" para acelerar la inoculación de nueve millones de ecuatorianos hasta 1 de septiembre, el acuerdo con México ha sido uno de los ejes centrales de la acción exterior del presidente Guillermo Lasso y de sus ministros Montalvo y Prado, que se encuentran también en México.

De ese acuerdo depende que se abra la anhelada vía hacia la Alianza del Pacífico, pues el país andino ya tiene acuerdos con Chile, Perú y Colombia.

"La disposición de los presidentes es que los equipos negociadores retomen ya sus diálogos de manera inmediata, ese es un producto concreto del encuentro presidencial", insistió el canciller.

CLIMA DE EMPATÍA

Lasso fue este martes invitado del presidente Andrés Manuel López Obrador en la conmemoración de los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba, que establecieron la retirada de las tropas españolas de México y sirvieron como antesala del Acta de Independencia de ese país, considerado el documento fundador del Estado mexicano.

López Obrador destacó en el acto que "con la decisión de retomar las negociaciones y el llevarlas a buen puerto, confiamos que Ecuador ingrese como miembro pleno de la Alianza en muy corto plazo".

Montalvo confirmó que "consecuencia lógica del acuerdo bilateral será la adhesión de Ecuador como miembro pleno", lo cual "también fue señalado por ambos mandatarios", y que, mientras tanto, su país se incorporará como "Estado asociado".

El encuentro presidencial se celebró en "un clima de mucha empatía", con "una inmediata química favorable entre los dos presidentes", lo cual "favoreció mucho el diálogo, el acercamiento y el entendimiento", a decir del ministro.

El objetivo declarado de Lasso en este viaje conmemorativo había sido tratar el proceso de negociación con México y relanzar las relaciones comerciales a nivel bilateral y las inversiones en su país.

DIPLOMACIA DEL ENCUENTRO

Con una cartera privada de más de 3.000 millones en diversos sectores, algunos estratégicos, según Montalvo, México es uno de los principales inversores en el país andino.

El acuerdo entre ambos ha estado sobre el tapete desde que el político centroderechista ecuatoriano llegó al poder el 24 de mayo, si bien, "había algunos aspectos que se habían estancado" y "faltaba la disposición de la parte mexicana para sentarse en la mesa de negociación".

Preguntado por Efe sobre los plazos, Montalvo manifestó que "siempre es un poco especulativo hablar de plazos", si bien "la apuesta de Ecuador es que las negociaciones terminen lo más pronto".

"Esperamos que eso avance y pueda tener un avance fluido, que se concrete rápido el acuerdo. Toda mesa de negociación es un toma y daca, hay que hacer propuestas, hacer ciertas concesiones y llegar a entendimientos".

En cualquier caso, ve el logro de hoy como un resultado directo de la "política de apertura" de Lasso, de que "su política del 'Ecuador del Encuentro' es también para afuera" y que, "más allá de las eventuales distinciones políticas o ideológicas, hay un afán de entendimiento que lo conduce a precisamente tener esta reunión con el presidente López Obrador y llegar a entendimientos".

Y recordó en ese sentido el acercamiento iniciado con EEUU, China o Rusia para obtener más vacunas, o con Israel para aprender sobre emprendimiento e innovación.

"Ecuador no tiene empacho de sentarse y conversar con cualquier otro actor en la arena internacional (..) y seguirá haciéndolo en los términos que sean más conveniente para el país", concluyó el canciller.

Elías L. Benarroch