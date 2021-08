El legislador demócrata Seth Moulton (imagen) confirmó este martes en su cuenta de Twitter que viajó junto a su colega republicano Peter Meijer a Afganistán con la intención, como la mayoría de veteranos, de "presionar" al presidente Joe Biden para que extienda el plazo para la evacuación de estadounidenses, ciudadanos afganos y extranjeros. EFE/EPA/Greg Nash / POOL /Archivo

Washington, 24 ago (EFE).- Dos congresistas estadounidenses viajaron en secreto a Afganistán para "supervisar" la evacuación desde ese país liderada por Washington y advirtieron que no se logrará sacar "a todos a tiempo", en alusión a la fecha del 31 de agosto fijada para concluir la gigantesca operación militar en marcha.

El legislador demócrata Seth Moulton confirmó este martes en su cuenta de Twitter que viajó junto a su colega republicano Peter Meijer a Afganistán con la intención, como la mayoría de veteranos, de "presionar" al presidente Joe Biden para que extienda el plazo para la evacuación de estadounidenses, ciudadanos afganos y extranjeros.

"Debido a que comenzamos la evacuación tan tarde, no importa lo que hagamos, no sacaremos a todos a tiempo, ni siquiera para el 11 de septiembre", advirtió Moulton, quien sirvió en Irak al igual que Meijer.

Señaló que sacar al personal estadounidense de Afganistán "triste y frustrantemente" depende de que se mantenga “la extraña relación actual con los talibanes".

"Washington debería avergonzarse de la posición en la que colocamos a nuestros miembros del servicio", se quejó el congresista, del mismo partido del presidente Biden.

El diario The Washington Post reveló que el viaje no fue autorizado y que los congresistas llegaron la madrugada del martes a Kabul y salieron menos de 24 horas después.

La versión periodística apuntó que el viaje enfureció a funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado.

Moulton puntualizó en su hilo de mensajes que salieron en un avión que "no estaba lleno" y usaron asientos designados para la tripulación para no tomar el lugar de otra persona.

Los dos congresistas se trasladaron en un vuelo comercial a los Emiratos Árabes pagado por sus propios fondos y ahí "descubrieron una manera de tomar un vuelo militar vacío" hacia Kabul, dijo en un correo electrónico enviado al Post Tim Biba, el portavoz de Moulton.

En una carta, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró a sus colegas que los Departamentos de Defensa y de Estado han solicitado a los miembros del legislativo que "no viajen a Afganistán ni a la región durante este tiempo de peligro".

EE.UU. ha acelerado el proceso de evacuación de sus nacionales y aliados en Afganistán por la rápida toma del poder por parte de los talibanes, que se hicieron con el control de Kabul el pasado 15 de agosto.