Delta mengua esperanzas de regreso a las oficinas en Manhattan

(Bloomberg) -- Algunos líderes empresariales de Manhattan están empezando a descartar la posibilidad de un regreso a la oficina el próximo mes con los casos de la variante delta del covid-19 en aumento.

Actualmente, solo un 41% de los empleadores prevé que los trabajadores regresen a la oficina el 30 de septiembre, eso es por debajo de la estimación de 62% en mayo, según una encuesta de Partnership for New York City realizada del 9 al 20 de agosto. Hasta ahora, alrededor de 23% de los empleados ha regresado, frente a 12% que se pronosticaba en mayo.

Las principales empresas, desde BlackRock Inc. y PwC hasta Facebook Inc., han retrasado sus planes de regreso en medio del aumento de casos por la variante delta, que ha demostrado tener una mayor capacidad de propagación incluso entre personas vacunadas. Hoy en día, muchas firmas de Wall Street están modificando sus políticas, retrasando la fecha de regreso, exigiendo que los trabajadores se vacunen o insistiendo en el uso cubrebocas dentro de las instalaciones.

Alrededor de 44% de los empleadores ha retrasado los planes de regreso debido al aumento de infecciones de covid-19, aunque un 54% no ha realizado cambios, según Partnership, una organización sin fines de lucro que representa a la comunidad empresarial de la ciudad. La mayoría de los encuestados fueron empresas de servicios financieros.

La mayoría de los empleadores adoptaron un horario rotativo, donde el personal puede trabajar de forma remota una parte de la semana, según la encuesta. Solo 26% de las empresas requieren trabajo de oficina a tiempo completo.

Aproximadamente 58% de las empresas que revelaron su política de vacunación exigen que todos los empleados se vacunen. Solo 37% de las empresas informaron no tener una política de vacunación.

