Daniella Alvarez y las últimas 5 fotos imperdibles en Instagram

Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) realizó en las últimas horas varias publicaciones que tuvieron mucho éxito en las redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 806.220 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes son:





Baila con el corazón y tus pies te seguirán, aunque sólo tengas uno o ninguno! Volví a mi @socialconaltura con el mejor bailarín, profesor y parejo de bachata que existe @daniel_leon_p !! Tenía mucho miedo de volver a intentarlo, pensaba que iba a ser un fracaso, que sería muy difícil lograr dar una vuelta o seguir el paso. Increíblemente solo fue dejarme llevar y solo podía sonreír de felicidad mientras me daba cuenta que SI PODÍA. Así pasan muchas cosas en nuestras vidas, creemos que no podremos o no lo lograremos, pero en resumen, VALE LA PENA INTENTARLO😀🙌👏❤️!! Aquí les dejo mi antes y después 😊 #bachata





Hermano mío, TE AMO! ❤️ Que sería de mi vida sin mis hermanos! Han hecho tanto por mi, de hecho mi vida es maravillosa GRACIAS a ellos. LOS AMO @andreaalvarezv @rickialvarezv





Estoy en Dubai, un destino paradisíaco donde cualquiera quisiera estar. Podría estar triste, acomplejada, desesperada, pensando en el hubiera, en el Por Qué a mi, pero DECIDO sonreírle al tiempo que Dios me ha concedido, decido aceptarme y ser agradecida. Les ha pasado que pueden tenerlo todo y no estar felices? O estar felices y no tener nada? 📍@addressboulevard @zoe.tejidosculturales 👙





Pueden creer que antes de que me pusieran mi prótesis me sentía tan a gusto con mi muñón que cuando llegó el momento de la prótesis le pregunté a mi fisio : Tu crees que me vea mejor con la prótesis? Fue una pregunta valiosa, primero porque me hacia caer en cuenta lo cómoda que me sentía con mi cuerpo, me gustaba verme así tal cual y además ya me había acostumbrado! Ahora que tengo mi prótesis cuando me la quito me siento algo “desnuda”, literalmente siento que me descubro, que me hace falta algo. Un efecto que además no me gusta sentir porque amo siempre mostrarme tal cual como soy. En resumen, la costumbre causa efectos extraños pero yo siempre llevaré con orgullo y honor mis cicatrices de una batalla muy dura pero victoriosa🙌🦿❤️ Gracias por la 📸 @hernanpuentes





El mundo no es de quien se despierta primero sino de quien se despierta FELIZ😀 📍@addressboulevard @marselva_ 👙

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.