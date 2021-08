Cuba registra 8.637 nuevos casos de covid-19 y 96 fallecidos

La tasa de incidencia de la covid-19 en Cuba es de 1.212 enfermos por cada 100.000 habitantes, un indicador elevado para un país con una población de 11,2 millones de personas. EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 25 ago (EFE).- Cuba registró este miércoles 8.637 contagios y 96 fallecidos por complicaciones derivadas de la covid-19, en medio del mayor rebrote de la pandemia en el país, con un promedio de más de 8.000 casos y 70 muertos diarios.

Los casos suman 611.163 y las muertes 4.806 desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En el día se procesaron 50.543 muestras para diagnosticar los 8.637 contagios de hoy, de los cuales 31 tuvieron la fuente de infección en el extranjero.

En hospitales, centros habilitados y domicilios ingresaron 109.920 personas: 50.930 casos activos -145 críticos y 324 graves-, 54.741 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.

La tasa de incidencia en Cuba es de 1.212 enfermos por cada 100.000 habitantes, un indicador elevado para un país con una población de 11,2 millones de personas, apuntó el Minsap.

Las provincias de Holguín (oriente) y Cienfuegos (centro) reportaron el número más elevado de positivos al coronavirus con 1.076 y 1.068, respectivamente. Le siguieron la occidental Pinar del Río (963) y la central Sancti Spíritus (892).

La Habana, con 874 enfermos hoy, no figura por primera vez dentro de los tres territorios con más contagios del país desde el comienzo de la pandemia en marzo del año pasado.

Cuba enfrenta el actual rebrote de la pandemia con falta de oxígeno, medicinas y médicos, hospitales sobresaturados y servicios funerarios colapsados.

En el país está en marcha un estudio de intervención sanitaria con las vacunas Abdala y Soberana 02 y esta última recibió la autorización de uso de emergencia junto con Soberana Plus.

Más de 3 millones de personas han recibido hasta el momento las tres dosis necesarias de esas fórmulas contra la covid-19.

El país caribeño no integra el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que las naciones de ingresos medios y bajos adquirieran vacunas, ni tampoco las compró en el mercado internacional.