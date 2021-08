Chile queda en jaque ante la negativa de ligas y clubes a ceder jugadores

El entrenador de Chile, Martín Lasarte. EFE/ANTONIO LACERDA/Archivo

Santiago de Chile, 25 ago (EFE).- El llamado a 28 jugadores que el seleccionador de Chile, Martín Lasarte, hizo el lunes para los partidos de eliminatorias del Mundial de Catar contra Brasil, Ecuador y Colombia, ha quedado comprometido por la negativa de Ligas y clubes de Europa a cederlos.

El martes la Liga Premier inglesa y este miércoles la English Football League (EFL, la segunda división) anunciaron que todos sus clubes acordaron no autorizar el viaje de sus jugadores para atender los compromisos de países que el Gobierno británico vincula con riesgos de contagio por la covid-19.

Con esta decisión queda en jaque la presencia del defensor Francisco Sierralta, del Watford de la Premier League, y del delantero Benjamin Brereton, del Blackburn Rovers de la EFL.

"Los clubes de la Premier League han decidido hoy a regañadientes, pero por unanimidad, no liberar jugadores para partidos internacionales jugados en países de la lista roja", anunció la Premier.

El Blackburn Rovers anunció en un comunicado que "Ben Brereton Díaz no viajará a Sudamérica para reunirse con Chile para sus clasificatorios para la Copa del Mundo".

La lista de eventuales bajas puede ampliarse con figuras que militan en clubes italianos, pues el Calcio informó de que apoyará a los que decidan no autorizar el viaje de los futbolistas sudamericanos convocados por sus selecciones.

Esto pone en riesgo la participación del volante del Inter Arturo Vidal, del defensa del Bolonia Gary Medel, y del centrocampista del Fiorentina Erick Pulgar.

Otros más podrían salir de la lista de Lasarte ya que LaLiga española anticipó que debatirá este jueves si ceden a sus jugadores a las selecciones sudamericanas.

Esta coyuntura afecta al guardameta del Real Betis Claudio Bravo, al defensor del Elche Enzo Roco y al centrocampista del Cádiez Tomás Alarcón.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile aún no se ha pronunciado sobre esta situación, aunque su director deportivo, Francis Cagigao, dijo en una entrevista con ESPN que "la reglamentación y legislación de la FIFA es muy clara y obliga a ceder jugadores".

Con todo, la Roja no es la única selección afectada por esta coyuntura ya que casi todas las diez selecciones que componen la Conmebol tienen la fuerza máxima de su fútbol concentrada en ligas europeas.

Brasil, primer rival de Chile en esta jornada triple prevista para comienzos de septiembre, puede sumar hasta nueve bajas.